Музей газеты пополнился необычным экспонатом — Азбукой Донбасса

Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

31 марта в редакции «Вечерней Москвы» сотрудники, побывавшие в командировке на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), передали в музей нашего издания новые экспонаты. Они займут почетное место среди прочих вех истории «Вечерней Москвы».

Наверное, главным из новых экспонатов — как символ скорого возвращения долгожданного мира на многострадальную донецкую землю — стала «Азбука Донбасса» (на фото) . Ее передал редакции идейный вдохновитель создания этой книги, председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман. Яркое и красочное издание в коротких стихах, иллюстрированных красивыми рисунками, рассказывает самым юным школьникам о родном крае и его особенностях.

— Усилиями наших писателей и их российских коллег для малышей создана Азбука Донбасса, где каждая буква так или иначе связана с Донецком: У — это уголь, Ш — шахта, Т — террикон (отвал из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля. — «ВМ») и так далее, — рассказал корреспонденту «ВМ» Кофман. — И на каждую есть отдельное стихотворение. Все первоклассники получили такие книги бесплатно к 1 сентября.

Кстати, после завершения военных действий авторы книги планируют издавать дополнительный тираж, поскольку ожидают возвращения массы людей на землю родного Донбасса. А это значит, что еще больше первоклашек впервые перешагнут пороги школ.

Также в редакционный музей отправились шевроны отдельной бригады особого назначения народной милиции ДНР «Кальмиус» и военной полиции ДНР. Они также займут достойное место в нашей исторической экспозиции. На шевроне военной полиции, кстати, изображена собачья голова на фоне перекрещенной метлы и бердыша — символов опричников времен Ивана Грозного.

Главного редактора «Вечерней Москвы» наградили патриаршим орденом.