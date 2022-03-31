Конфессии встретились за шахматной доской

Лютеранка Елена Маркелова делает первый ход на межконфессиональном турнире по шахматам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

31 марта в Центральном доме шахматиста имени Ботвинника состоялся третий межконфессиональный турнир по шахматам «Диалог религий». Состязание объединило 30 участников из столицы и других городов России.

Турнир собрал игроков разного уровня: кто-то играет здесь не первый год, а кто-то впервые участвует в соревновании. Среди дебютантов — лютеранка Елена Маркелова. Признается, что в шахматы играет с детства, но про межконфессиональный турнир услышала только в этом году — рассказали на богослужении в Кафедральном соборе святых Петра и Павла.

— Я в шахматы и в школе играла, и в университете. А сейчас в моем окружении немного шахматистов. Поэтому я сразу же согласилась прийти, — делится девушка.

Елена Маркелова садится за стол, жмет руку сопернику и делает первый ход. Дебют как по хрестоматии: е2 — е4. Удар по кнопке шахматных часов, ход переходит к сопернику. Черная пешка отправляется на е5. Ход слоном, моментальный ответ — темп игры ускоряется с каждым ходом. Но Фортуна сегодня не на стороне Елены. Победа уходит «черным». Правда, девушка будто и не расстроена.

— Благодаря этому турниру я познакомилась с шахматистами из разных религиозных организаций: православными, лютеранами, протестантами, мусульманами, — объясняет Елена. — Для меня это важнее, чем победа в турнире.

А для Гулама Усманова, мусульманина из московской уммы, этот турнир уже второй. Гулам Усманов планирует занять место в тройке победителей.

— В первый раз я совершил несколько тактических ошибок. В этом году постараюсь их избежать, — рассуждает Гулам Усманов. — Возможно, придется сильно попотеть, чтобы одержать победу.

Однако и в этом году Гуламу Усманову придется анализировать свои ошибки — до призового места снова не дотянул.

Победителем межконфессионального шахматного турнира стал Анатолий Тружников. Второе место занял Денис Хомяков, а бронза досталась Анатолию Гаану.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Думаю, что мы переросли название межконфессиональных турниров по шахматам «Диалог религий». Наши мероприятия так сильно сплотили участников, что пора уже говорить о дружбе религий. Очень рад, что нам всего за пару лет удалось приблизиться к этой цели. В дальнейшем мы проведем еще ряд мероприятий, которые укрепят эту дружбу. Например, проведем межконфессиональное соревнование по волейболу.