Заложник освобожден, преступник ликвидирован

Сотрудник специального отряда быстрого реагирования «Столица» Иван Лопатин (имя изменено по просьбе Росгвардии) участвует в штурме здания, где якобы находится вооруженный преступник. Это — учебная тренировка спецназовцев / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 апреля исполняется 29 лет со дня основания 11-го специального отряда быстрого реагирования «Столица» Главного управления Росгвардии по Москве. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывала на учебной тренировке отряда.

Пятиэтажное здание стало укрытием для преступника. Злоумышленник вооружен и опасен, его нужно обезвредить, в случае сопротивления — ликвидировать. Такой приказ по легенде тренировки получили бойцы спецназа. Бронированный автомобиль подъезжает к оккупированной хрущевке. Бойцы занимают позиции. Переговорщик дает последний шанс сдаться.

«Граждане бандиты! Вы окружены и блокированы. Сопротивление бессмысленно. В связи с тяжестью совершенных вами преступлений получен приказ на ваше уничтожение. Мы предлагаем сложить оружие и выйти с поднятыми руками», — звучит призыв из громкоговорителя.

В ответ из захваченного здания летят пули. Договориться не вышло.

Спецназовцы ставят трап, один из бойцов бросает светошумовую гранату внутрь, чтобы оглушить бандита, начинается штурм. Минута — и росгвардейцы покидают здание. Преступника с ними нет — приказ на уничтожение выполнен.

Следующий этап учений — спасти заложника из рук преступника. Все по сценарию: неудавшиеся переговоры, затем штурм. Но здесь приходится действовать аккуратнее: бандита приказано взять живым.

За дело берутся спецназовцы-высотники. Они за считаные секунды спускаются с крыши на тросах к окну, бросают светошумовую гранату и проникают внутрь. Через пару минут «заложник» выходит из здания в сопровождении спецназовцев. Задания выполнены.

Такие сцены, похожие на кадры из остросюжетного боевика, спецназ реконструирует регулярно. Во время учебы стреляют холостыми патронами, каждое действие отточено до автоматизма. Применять эти навыки бойцам часто приходится и в реальных ситуациях, говорит командир СОБР «Столица», полковник полиции Михаил Евстигнеев.

— Мы отработали два учебных момента — ликвидация вооруженного преступника и освобождение заложника. Такие преступления встречаются на практике нередко. Например, бывают бытовые ссоры, когда бывший муж берет в заложники жену или детей, — отметил Евстигнеев. — Встречаются и более сложные ситуации, мы обязаны быть готовы ко всему и регулярно оттачивать свое мастерство и боеготовность.

Предотвращать опасные ситуации и ликвидировать преступников бойцам помогает современная техника.

— Во втором учебном сценарии мы использовали квадрокоптер, который способен снимать и днем, и в темноте. С помощью беспилотника разведчик может увидеть, что происходит в здании, и доложить обстановку спецназовцам, — пояснил Евстигнеев.

СОБР «Столица» был создан 1 апреля 1993 года. За 2021 год подразделение приняло участие почти в 6000 специальных операций, во время которых были задержаны 1100 человек, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.

В прошлом году спецназовцы изъяли около 60 единиц огнестрельного и более 10 единиц холодного оружия, более 10 тысяч боеприпасов, более 10 гранат и около двух килограммов взрывчатки.

Сейчас одно из боевых отделений СОБР «Столица» находится в служебной командировке в Республике Ингушетия.

КСТАТИ

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