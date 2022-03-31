Официальный представитель бодрости: когда в Москве сварили первую чашку кофе

Бариста Алексей Абдуллаев передает капучино управляющему кофейни на Чистопрудном бульваре Валентину Нагайцеву. В очереди за кофе Роман Прахов и Артем Федоров / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В воскресенье, 3 апреля, отмечается неформальный праздник — День кофемолки. Это изделие было запатентовано 3 апреля 1928 года и с тех пор стало неотъемлемой частью нашего быта. Ведь начинать утро свежим ароматным кофе уже давно стало традицией у москвичей. И появилась она задолго до того, как была изобретена кофемолка.

Управляющий одной из популярных столичных кофеен Валентин Нагайцев, несмотря на 30-летний возраст, кофеман с очень большим стажем. Свой первый глоток бодрящего напитка он сделал 24 года назад — хотя считается, что детям пить кофе вредно.

— В то время мы жили в киргизском городе Джалал-Абаде и как семья с немецкими корнями получали гуманитарную помощь из Германии, — с улыбкой вспоминает Валентин Нагайцев. — В посылке всегда был кофе. Свои ощущения от напитка я не помню, но его шоколадный аромат меня всегда бодрил. Для меня кофе был альтернативой молоку и чаю. Этот утренний напиток мой дедушка варил для всей семьи на газовой плите в кастрюльке.

О том, что кофе можно пить без молока и сахара, готовить по-турецки или заваривать обычным кипятком, мальчик и не подозревал. О разнообразии методов приготовления, сортов и рецептов Валентин узнал только в Москве.

— В 2010 году я поступил в Московский государственный педагогический институт и сразу устроился на работу в общепит, — рассказывает бывший студент Нагайцев. — Это было удобно. Можно немного заработать и при этом сэкономить на питании. Вот там-то я всерьез заинтересовался кофе и понял, что хочу работать с этим уникальным продуктом.

Окончив институт, новоиспеченный специалист устроился на работу в кофейню.

— Была у меня навязчивая идея — сварить идеальную для себя чашку кофе. И только после пяти лет экспериментов я осознал: создать две одинаковые по вкусу чашки кофе невозможно. Кофе — живой, постоянно меняющийся продукт. На его вкусовые качества влияет абсолютно все — сорт, помол, качество и жирность молока, пропорции сахара и воды, температура, оборудование, на котором его готовят.

Сегодня каждый день управляющий начинает с кофе, потому что утренний напиток помогает на секунду выпасть из реальности и подготовиться к трудовому дню.

— Иногда под настроение я сам встаю за барную стойку, чтобы сварить кофе, — признается Валентин. — Моя девушка варит кофе в турке, но я его дома не пью. Предпочитаю приготовленный профессионалами с помощью кофемашины. Потому что именно они знают, как создать качественный, бодрящий напиток. В последнее время москвичи стали более разборчивыми, что нас очень радует. Их уже не устраивает растворимый кофе или некачественный продукт. Все хотят насыщенный, яркий вкус. А в домашних условиях его добиться практически невозможно. Кстати, у нашей кофейни есть клиенты, которые с утра специально делают крюк на авто, чтобы заехать за чашкой свежемолотого настоящего крепкого кофе.

1959 год. Очередь за кофе в магазине «Кулинария» на улице Горького / Фото: Главархив Москвы

Сегодня Москву нельзя представить без уютных кофеен, где за столиками ведутся разговоры под чашечку капучино или латте, мокко или эспрессо. Или без людей, идущих по улице со стаканчиками ароматного напитка. Пить кофе всюду стало современной московской традицией.

— Правда, не совсем современной, — смеется москвовед Татьяна Бурганова. — Принято считать, что кофе в Россию привез Петр Великий, но первое упоминание в документах относится к 1665 году. «Изрядное лекарство против надмений (вздутия живота), насморков и главоболений (мигреней)» назначили Алексею Михайловичу (второй царь династии Романовых. Жил с 1629 по 1676 год. — «ВМ»). Кофе привозили с Запада и Востока, поэтому сложились две кофейные традиции. Петр I пристрастился к кофе в Голландии. А с 1718 года ни один дворянский бал не обходился без кофе, хотя любили его далеко не все.

По словам историка, первые трактиры в Москве, где подавали кофе, были открыты в 1724 году по приказу Петра Великого. По западному обычаю напиток заваривали в медных кофейниках и пили с медом, шоколадом или сахаром, украшая взбитыми сливками. Боярам традиция не нравилась, но боязнь царского гнева заставляла их употреблять этот «треклятый кофий». К тому же они знали, что Петр Первый может в любой момент появиться на пороге их дома и потребовать чашку кофе.

Популярности напитку в России прибавила международная выставка садоводства в Петербурге, куда весной 1884 года бразильские фермеры привезли порядка тысячи сортов кофе.

После Октябрьской революции 1917 года «буржуйский кофий» с прилавков пропал, но после Великой Отечественной войны традиция варить и пить кофе снова стала возрождаться. Правда, к натуральному кофе для дешевизны и объема добавлялись молотые желуди, каштаны, цикорий, ячмень. Современные кофеманы очень бы удивились своеобразному вкусу такого самопального кофе. Но именно эта повсеместно продаваемая смесь дала возможность сохранить московскую кофейную традицию. И далее развить ее.