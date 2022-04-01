Веранды солнцем согреты: рестораторы начнут открывать летние площадки

Официант Георгий Осин работает в столичном итальянском ресторане / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С 1 апреля в Москве стартует традиционный сезон летних веранд. «Вечерка» узнала об особенностях работы площадок в этом году.

Погода пока теплом не балует. Но рестораторы уже настраиваются на предстоящий весенне-летний сезон.

Веранды заведениям общепита разрешили устанавливать еще с середины марта. Всего в схеме размещения более 3300 открытых площадок. Нововведением прошлого года стала возможность для предпринимателей не разбирать конструкции сезонных кафе, размещенных по индивидуальным проектам. Оставить их на период с 15 ноября по 15 марта разрешили почти трем десяткам заведений.

— Положение ввели по итогам обращений бизнеса о том, что дорогостоящие конструкции сложно и финансово затратно демонтировать и хранить. На сегодня в городе 27 предприятий питания получили право сохранить конструкции веранд, — пояснил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ресторатор Сергей Миронов отмечает, что нынешний сезон в общепите принесет перемены.

— Отрасль никуда не денется, рестораны и кафе продолжат работать, а люди будут в них ходить, — отметил он, добавляя, что определенные трудности могут почувствовать заведения высокой кухни.

По его словам, изменения коснутся ценовой политики заведений. Часть продуктов придется заменить. К теплому сезону обновят и меню. Однако рестораны продолжат делать ставку на высокий сервис.

Получить развитие могут необычные форматы сервиса. Например, когда платишь за вход, а в цену входят блюда по себестоимости.

— Посетитель платит от 150 до 700 рублей и получает цены в меню на уровне магазинных, — говорит ресторатор Александр Кан.

Как отметил председатель Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, культура потребления и посещения ресторанов в последние годы активно развивалась в Москве.

— Столица получила всевозможные фуд-холлы, обустроенные летние веранды, рестораны на любой вкус и кошелек гостей. Пришли к нам и новые технологии, — добавил Игорь Бухаров.

К примеру, сейчас сезонные кафе могут отапливаться красивыми обогревателями. Для поддержания бизнеса Игорь Бухаров обратился к руководству города с просьбой не убирать веранды на зиму на частных территориях, разрешить выставлять предприятиям общепита без согласования до пяти маленьких столов.

КСТАТИ

Власти планируют продолжить эксперимент по работе парклетов — компактных зон отдыха. Их устанавливают на некоторых парковочных местах. Год назад три площадки оборудовали в Никитском и Даевом переулках, на Пятницкой улице. В 2022-м их могут устроить в центре.