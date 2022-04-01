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Гомерический и саркастический: что о характере человека может сказать его манера смеяться

Александр Кудрявцев

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Гомерический и саркастический: что о характере человека может сказать его манера смеяться
Фото: pexels.com/wildlittlethingsphoto

1 апреля во всем мире отмечают самый веселый и жизнеутверждающий праздник — День смеха. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, что о характере человека может сказать его манера смеяться.

По смеху можно легко определить психотип человека, считает специалист по поведенческой психологии Артем Павлов.

— Наши невербальные сигналы находятся почти на 90 процентов под контролем подсознания, — рассказывает «Вечерке» эксперт. — А вот вербальные знаки, то есть речь человека, наоборот, контролируются сознанием. Смех находится в пограничной зоне. Мы можем смеяться как искренне, так и создавать определенный образ. Поэтому нужно обращать внимание и на ситуацию, в которой находится человек, — рассказал Артем Павлов.

Сама серьезность

Что если человек почти никогда не смеется? И самое радостное, что можно увидеть на его лице, — скромная улыбка? — Это суровые, серьезные люди, — продолжает эксперт. — Они плохо выражают свои эмоции и даже порой не понимают, зачем это нужно делать. Люди с таким психотипом часто становятся строителями, чиновниками или руководителями.

Душа компании

Открытый раскатистый смех, по словам Павлова, привлекает к себе внимание. Это демонстративный психотип. Такие люди хотят быть в центре внимания.

Из профессий выбирают то, что связано с творчеством и повышенным вниманием: артисты, телеведущие, менеджеры.

Сдержанный

Еще один психотип легко определить по смеху. Тревожным людям свойственно смеяться не в полную силу, они себя сдерживают. Эти люди, которые многого опасаются. Говорят вполголоса, не решаются на поступок. Их проявления радости больше похожи на хихиканье. Они выбирают работу кассира, бухгалтера.

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