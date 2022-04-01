Психологи семейных центров помогут детям и родителям при подготовке к экзаменам

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В 2022 году в столичные семейные центры поступило более 1,5 тысячи запросов от родителей, которые столкнулись с неуверенностью детей перед сдачей экзаменов. Совсем скоро выпускников ждет важный и ответственный этап: выбор профессии и поступление в вуз. О том, как помочь подростку и родителям сохранять позитивный настрой перед итоговой проверкой знаний, рассказывает психолог семейного центра «Гелиос» Ирина Шиф.

В семейный центр обратились Елена и Дмитрий, родители одиннадцатиклассницы.

— Вероника в этом году заканчивает школу. В последнее время дочь стала более замкнутой и тревожной, твердит, что не сдаст ЕГЭ и не поступит в университет. Хочется как-то ее поддержать, помочь пройти через этот непростой этап, — рассказывает мама девушки.

На консультации с психологом выяснилось, что Вероника часто сидит на форумах, где школьники обсуждают ЕГЭ. Многие делятся своими переживаниями, страхами, часто публикуют непроверенную информацию. Все это спровоцировало у девушки повышение тревоги.

Веронике предложили позаниматься с психологом семейного центра. Специалист помогла девушке справиться со стрессом и поверить в себя.

— Важно было показать школьнице, что в любом исходе нет ничего страшного. Групповые консультации помогли снизить психологическое напряжение и повышенную тревожность в семье, проанализировать процесс, рассмотреть возможность различных непредвиденных обстоятельств, наметить четкий план действий для достижения цели и, как следствие, выровнять ситуацию, — отметила Ирина.

Советы родителям

Помогите ребенку организовать режим дня

Это основная задача родителя — и в то же время самая сложная, потому что дети в этом возрасте хотят решать сами, чем и как заниматься. Но психика подростка нестабильна. Чтобы качественно подготовиться к экзаменам, ему может не хватить эмоциональных сил и навыков распределения времени. Поэтому близким взрослым следует направлять и поддерживать ребенка.

Проследите за тем, чтобы ребенок правильно питался и проводил достаточное время на свежем воздухе.

Ежедневные прогулки, полноценная еда и здоровый сон особенно необходимы школьникам в преддверии экзаменов. Все это поможет добиться высоких результатов.

Учитывайте индивидуальные особенности ребенка

Есть дети, которым комфортно заниматься с утра. А кто-то лучше усваивает информацию в вечернее время. Эти качества индивидуальны. И те, и другие ребята могут успешно учиться.

Снизьте тревожность

Если ребенок гиперответственен, дни напролет занимается учебой и отказывает себе в отдыхе, объясните, что так он лишает себя необходимых сил. Истощенный нагрузками, подросток хуже запоминает материал, а нервная система может дать сбой. Таким детям нужно напоминать о необходимости отдыха.

— Пусть ребенок знает, что экзамены — это важно. От их результатов в определенной степени зависит ближайшее будущее и нужно постараться получить хорошие оценки. Но не стоит отказываться от своих хобби, интересных активностей во имя подготовки. А родителям в этот период нужно быть более чуткими, заботливыми и внимательными, оказывая детям максимальную поддержку, — говорит психолог.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое. Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.