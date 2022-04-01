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Финал общегородского бильярдного турнира завершился в центрах московского долголетия

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Финал общегородского бильярдного турнира завершился в центрах московского долголетия
Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Финал турнира по бильярду проходил в течение двух дней в Центре московского долголетия «Сокольники». Соревнование настолько понравилось активистам, что они приняли решение проводить подобные мероприятия ежегодно, сделать это отличной зож-традицией.

Победителями турнира стали Виктор Карпов, занявший первое место, серебряным и бронзовым призерами стали Борис Валюх и Игорь Волков.

— В молодости с кием не расставался, потом лет двадцать не играл, а сейчас снова в деле. Русский бильярд — это размах! Играем в «Ленинградскую пирамиду», когда чужим шаром бьешь с любого конца стола. А мне еще нравится «Сибирка» — один шар и лупим только из «дома», — рассказал победитель турнира Виктор Владимирович Карпов, участник бильярдного клуба «Бирюлевские ястребы», — Турнир, который организовали центры московского долголетия, мне очень понравился. Были живые партии, серьёзные соперники. А еще хочу поблагодарить своих болельщиков за такую теплую поддержку.

В финале встретились 13 игроков из разных округов столицы — тех, кто сумел лучше всех показать свое мастерство.

— Это было очень интересное соревнование, с увлекательными партиями и действительно сильными соперниками. В таком серьезном турнире я прошел в финал. Обязательно буду участвовать в новых соревнованиях от центров московского долголетия, еще лучше к ним подготовлюсь и точно займу первое место! — поделился Сергей Владимирович Жихарев, один из финалистов турнира от Северо-Западного округа и ЦМД «Тушино».

В финале турнира вместе с победителями также были награждены участники, которые ярко проявили себя во время всех соревнований. Например, чета Шануриных: Юрий Евгеньевич и Зинаида Георгиевна уже более 7 лет вместе участвует в городских спортивных соревнованиях и имеет на двоих 300 медалей и 50 кубков. Неоценимую помощь организаторам оказал и Станислав Кияшкин, бессменный лидер бильярдного клуба «Карамболь» Центра московского долголетия «Марьина Роща».

Финал общегородского бильярдного турнира завершился в центрах московского долголетия Фото: Департамент здравоохранения Москвы

Все участники, прошедшие в финал, были награждены памятными подарками — фирменными термокружками, а победители получили заслуженный приз — наградные кубки за 1, 2 и 3 место и специальный подарок — авторские кии А. Давидова для достижения новых высот в любимом спорте.

Напомним, что общегородской турнир по бильярду проходил в центрах московского долголетия с 5 по 30 марта 2022 года. Всего в нем приняли участие более тысячи жителей столицы в возрасте старше 55 лет. Соревнование проводилось в несколько этапов — отборочный, окружной и финальный. Инициаторами столь масштабного мероприятия выступили Елена Смирнова и Дамир Гафуров, руководители центров московского долголетия «Таганский» и «Котловка». Партнером выступила Школа бильярда «Poolschool».

— Турнир состоялся в первую очередь благодаря сильному и неподдельному интересу активистов клубных центров. Многие участники спрашивали, будет ли соревнование, можем ли организовать крупный турнир по любимой игре? И когда начали прием заявок, только в нашем ЦМД «Таганский» записалось более 120 москвичей старшего возраста, — поделилась Елена Смирнова, руководитель Центра московского долголетия «Таганский».

Сегодня во всех клубных пространствах столицы действуют 34 бильярдных объединения, в которых участвуют 525 жителей столицы «серебряного» возраста — от талантливых профессиональных спортсменов до искренне любящих игру новичков.

Сейчас в столице работает 21 центр. Еще 5 клубных пространств готовятся к открытию в начале апреля. А до конца года планируется увеличить их число до 71. Более 500 самоорганизованных клубов имеют ЗОЖ-направленность. Все мероприятия и встречи представлены в «Календаре активностей», который еженедельно обновляется на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, на портале «Я Дома», а также в социальных сетях центров московского долголетия.

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