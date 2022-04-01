С начала 2021 года столичная служба занятости трудоустроила свыше 126 тысяч человек

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Самыми популярными программами профобучения по направлению столичной службы занятости стали программирование, веб-дизайн, 3D-моделирование, SMM

С начала 2020 года служба занятости трудоустроила более 300 тысяч человек из них свыше 126 тысяч с начала 2021-го года. Каждый второй соискатель, обратившийся в центры занятости находит работу. Специалисты службы занятости подбирают вакансии, исходя из опыта работы, квалификации, уровня образования и пожеланий кандидата. С начала 2022 года в ТОП-компаний по количеству трудоустроенных соискателей вошли «ВкусВилл», «Азбука Вкуса», «Леруа Мерлен», «Озон», «Вайлдберрис», «МФЦ», «РЖД», «Авилон», «Московский транспорт», «Яндекс», Научно-производственное объединение «Алмаз», «РотФронт», «Очаково», «Ангстрем», «Микрон», «Красный октябрь», «Московский ювелирный завод», «Мосэнерго», ПАО «МОЭК», «Тинькофф Банк», Банк «ВТБ», «Сбербанк», ГК «Медси», «МОССТАТ», «ПФР».

Чаще всего горожане, обратившиеся в службу занятости, рассматривают для будущего трудоустройства офисные позиции — менеджера по коммерческой деятельности, бухгалтера, экономиста, юриста, делопроизводителя (22 тысяч вакансий).

Востребована и сервисная индустрия, в частности, такие профессии, как администратор, повар, кассир, курьер и парикмахер (53 тысячи вакансий).

На третьем месте оптовая и розничная торговля — вакансии для продавцов-консультантов, администраторов торгового зала, продавцов непродовольственных товаров, продавцов-кассиров и кладовщиков (более 68 тысяч вакансий).

За последние три года почти 35 тысяч человек прошли курсы дополнительного профессионального образования и повышение квалификации по направлению службы занятости населения. Несколько сотен программ обучения осуществляются разными ведущими вузами Москвы, среди которых Высшая школа экономики, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, РЭУ имени Г.В. Плеханова, а также колледжами и учебными центрами. Перечень профессий: от рабочих специальностей до IT-специалистов.

Тенденция на новые формы трудоустройства продолжает активно развиваться, среди наиболее востребованных — самозанятость. Московская служба занятости заметила этот глобальный тренд и открыла Флагманский центр «Моя работа» на ул. Шаболовка, д. 48 для людей, которые хотят открыть собственное дело или стать самозанятыми. В центре создана экосистема полного цикла «Самозанятость в руки»: обучение по ведению бизнеса; помощь в регистрации статуса самозанятого на площадке Центра; открытые отборы с приглашенными работодателями, которые принимают на работу соискателей уже в новом статусе. Совместно с крупнейшими сервисами проводится обучение по использованию современных онлайн-инструментов для продвижения услуг и поиска заказов.

Чаще всего самозанятые выбирают для профессиональной деятельности сферу услуг: более 90 процентов обратившихся за поддержкой в центр занятости населения – косметологи, парикмахеры, мастера клинингового сервиса и ландшафтные дизайнеры. Второе место занимает оптовая, розничная и онлайн-торговля одеждой, обувью и мебелью. Еще одна сфера, в которой хотят работать самозанятые, — транспорт и логистика.

С момента официального открытия флагманского центра на Шаболовке около 11 тысяч москвичей оформили самозанятость и начали вести предпринимательскую деятельность при поддержке Столичной службы занятости.

За последние три года почти 35 тысяч человек успешно прошли курсы дополнительного профессионального образования и повышение квалификации по направлению службы занятости населения. Из них около 18 тысяч в 2021 году. Курсы дополнительного образования, на которые Служба занятости направляет соискателей, желающих повысить квалификацию или сменить профессию, оплачиваются из московского, а не федерального бюджета.

Самыми популярными программами профессионального обучения по современным направлениям стали — программирование, веб-дизайн, 3D-моделирование, SMM. Также москвичи получают необходимые знания в области логистики, складского учета и управления перевозками на курсах по программе 1С и проходят обучение в сфере экономики и финансов на курсах «Управление закупками», «Бухгалтерский учет» и других. Кроме того, среди «синих воротничков» популярны программы обучения для сварщиков, сантехников и электромонтеров.

Служба занятости не является регулятором федеральных программ обучения. Курсы дополнительного образования, на которые Служба занятости направляет соискателей, желающих повысить квалификацию или сменить профессию, оплачиваются из московского, а не федерального бюджета.

Ознакомиться со всеми сервисами, записаться на прием к специалисту или на тренинги можно на сайте czn.mos.ru. Все услуги предоставляются бесплатно.

Необходимые для трудоустройства и адаптации на новом рабочем месте работы личностные и цифровые компетенции, помогут развить в специализированном центре занятости «Моя карьера». Обучающие программы по этим направлениям повышают эффективность трудоустройства на 30 процентов. Со дня открытия центра их посетили 117 тысяч.