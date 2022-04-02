Хоть «Артек», хоть Калуга: сколько россияне смогут сэкономить на путевках в детский лагерь

Краснодарский край. Дети купаются в Черном море во время отдыха во Всероссийском детском центре «Орленок» / Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Стартовал очередной этап программы Ростуризма «Кешбэк за путевки в детские лагеря». «Вечерка» узнала условия участия в программе и прогнозы экспертов на летнюю кампанию 2022 года.

Как вернуть деньги

Путевка должна быть оплачена картой «Мир» начиная с 31 марта. А отдыхать по ней в лагере школьники могут с 1 мая. Размер возврата составит 50 процентов от стоимости билета, но не более 20 тысяч рублей. Деньги начисляются на карту в течение пяти дней. Длительность тура не должна превышать одну смену. При этом если семья приобретает путевки на двоих-троих детей, то кешбэк распространяется на все купленные билеты.

Какие лагеря участвуют

Кешбэк распространяется на лагеря — партнеры программы Ростуризма. Список вариантов агентство обещает опубликовать в ближайшее время. В прошлом году в программе участвовали лагеря Московской, Ленинградской, Калужской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Крыма и других регионов.

Прогнозы хорошие

Программа еще не стартовала, но уже вызвала общественный интерес, утверждает генеральный директор интернет-каталога детских лагерей Елена Рыженкова.

В марте 2022 года куплено столько же путевок, сколько и в марте 2019 года. Отрасль детского туризма вернулась к допандемийным показателям.

— Спрос растет. Мы прогнозируем, что в этом году особой популярностью будут пользоваться лагеря в регионах проживания детей. Из-за сообщений о том, что южные аэропорты были закрыты, родители сейчас меньше хотят отправлять детей на морские курорты.

Но если внешнеполитическая ситуация нормализуется, мы уверены, что спрос восстановится, — говорит Рыженкова.

По словам эксперта, цены на путевки в детские лагеря в этом году выросли на 15–20 процентов.

— Причина в подорожании логистики, продуктов, моющих и дезинфицирующих средств, — поясняет Елена. — Поэтому программа кешбэка очень кстати.

Эксперт уверена: если внешнеполитическая и эпидемическая ситуации не ухудшатся, сезон будет позитивным для отрасли.

Подмосковье ждет ребят

Директор одного из подмосковных лагерей Ольга Изотова тоже отметила повышение спроса.

— Ежедневно продаем по 30 путевок. Но как только правительство объявило программу кешбэка, родители чуть притормозили с покупкой. Так как мы партнеры программы Ростуризма, семьи ждут старта акции, чтобы купить билет со скидкой, — говорит Изотова.

Ольга уверена: в этом году подмосковные лагеря будут полны детьми.

— Из-за сложной внешнеполитической ситуации родители не хотят отправлять ребят далеко от дома, — замечает Ольга Изотова.

Учреждение готовит много активностей на свежем воздухе, которые ранее были запрещены из-за COVID-19.

— Два года нам приходилось проводить активности в рамках нескольких отрядов, чтобы ребята лишний раз не контактировали друг с другом. На этот сезон у нас грандиозные планы! Будут масштабные танцевальные флешмобы, которыми всегда славился наш лагерь, — поделилась Изотова.

О КОВИДЕ НЕ ЗАБЫЛИ

Роспотребнадзор смягчил ковидные ограничения в детских оздоровительных учреждениях.

Лагеря теперь будут заполнены на 100 процентов.

Персонал будут тестировать на COVID-19 только перед началом рабочей смены, а не каждую неделю.

Заходить на территорию лагеря смогут люди, которые не связаны с деятельностью учреждения, но только в маске и с сертификатом о вакцинации.

В 2020–2021 годах посещать лагеря не могли даже родители.