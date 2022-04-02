Более семи тысяч раз бронировали детские книги в 2022 году в сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

2 апреля отмечается Международный день детской книги. Команда сервиса «Библиотеки Москвы» составила список книг, которые чаще всего бронировали пользователи для юных читателей.

— За минувшие три месяца детские книги с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» забронировали более 7,1 тысячи раз. Помимо излюбленной серии о Гарри Поттере, детям часто заказывали произведения отечественных авторов Виктора Астафьева, Павла Бажова, Виталия Бианки. Всего в электронном каталоге сервиса насчитывается уже свыше 14 миллионов самых разных изданий. Забронировать любое из них можно в несколько кликов. Искать книги удобно с помощью расширенного поиска, задав необходимые критерии, а интерактивная карта подскажет, в какой из библиотек есть нужный экземпляр. Помимо этого, в сервисе регулярно публикуют тематические подборки, в том числе для детского чтения, где можно выбрать книгу по интересам, — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Волшебная сага о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Роулинг остается одной из самых востребованных у школьников. В 2022 году книги серии забронировали около 600 раз. Цикл состоит из семи частей и представляет собой хронику приключений молодого чародея и его друзей, обучающихся в школе магии Хогвартс. Начиная с публикации первого романа «Гарри Поттер и философский камень» в 1997 году, издания обрели успех и признание критиков во всем мире.

В топ по числу бронирования вошли повести армянской писательницы Наринэ Абгарян «Великан, который мечтал играть на скрипке», «Жизнь — она там, где нас любят», «Семен Андреич. Летопись в каракулях», «Тайна старого сундука» и другие. Всего в сервисе оставили более 150 бронирований этих книг. А самой популярной среди них оказалась «Манюня» — рассказ о двух подружках Наре и Манюне и их родственниках, постоянно попадающих в казусные ситуации. Книгу зарезервировали 50 раз.

Для маленьких читателей часто брали сказки Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Огниво», «Снежная королева», серию о муми-троллях Туве Янссон, сборники стихотворений Корнея Чуковского. У аудитории постарше спросом пользуется фэнтези. Одна из таких книг — повесть «Дикий робот» британского писателя и антиковеда Питера Брауна (ее заказали 48 раз). Она повествует о роботе, который в результате кораблекрушения попал на затерянный в океане остров, и теперь перед ним стоит задача адаптироваться к жизни в дикой природе.

Юные жители столицы не забывают и о русской классике. Особой популярностью пользуются произведения Антона Чехова, Виктора Астафьева, Алексея Толстого, Сергея Аксакова, Павла Бажова. Интересны пользователям рассказы Виталия Бианки о животных и природе «Лесная газета», «Как Муравьишка домой спешил», «Лис и мышонок», «Наши птицы», «Сова», «Синичкин календарь».

Помимо художественной литературы предпочтение отдавали развивающим книгам «Скорочтение для детей», «Пишем без ошибок» и «Учимся быстро читать» Гюзель Абдуловой, «100 идей для детей: или чем заняться, когда сидишь дома» Дона Айзека, «Как легко учиться в младшей школе!» Анни Ауэрбах, «Азбука эмоций» Наталии Кедровой, а также познавательным изданиям, в числе которых, «История изобретений. Моя первая книга о главных изобретениях человека», «История космоса» Кэтрин Барр, «Как устроен человек», «Корабли и мореплавание», «Планета Земля», «Самолеты и авиация», «Увлекательная астрономия» Елены Качур. Чтобы пользоваться сервисом, достаточно один раз оформить единый читательский билет. Сделать это можно бесплатно в любой городской в библиотеке или онлайн на портале mos.ru https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/5020/.

ЕЧБ выдается на неограниченный срок, его принимают в любой из 440 городских библиотек. На текущий момент москвичи оформили уже свыше 660 тысяч читательских билетов, из них более 122 тысяч билетов получили дети.

Для бронирования необходимо открыть в каталоге услуг https://www.mos.ru/uslugi/ на mos.ru (раздел «Культура, спорт, отдых»), после чего в подразделе «Культура» выбрать «Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг» https://www.mos.ru/knigi/.

Искать издания можно по названию, серии, издательству и другим параметрам. Пользователи увидят на интерактивной карте библиотеки, в которых нужные книги есть в наличии, а также сколько экземпляров доступно на данный момент. Забронировать можно сразу несколько книг.

На сборку заказа обычно уходит до трех дней. Отслеживать информацию о процессе оформления можно в кабинете читателя в сервисе, туда же поступит уведомление о готовности изданий к выдаче. Чтобы забрать их у пользователя будет еще три дня.

Библиотечные книги выдают на 30 дней, но если читателям потребуется больше времени на прочтение, срок возврата можно продлить еще на 30 дней. При этом редкие издания экземпляры могут попросить вернуть раньше. Также читатели могут добавить понравившиеся книги в «Избранное», чтобы вернуться к бронированию позже.

Помимо этого, в сервисе регулярно публикуют тематические подборки книг. Разноплановую литературу для детей можно в подборках «Топ-20 книг для детей» https://www.mos.ru/knigi/podborka/top-knig-deti-2020/, «Из чего же сделаны наши девчонки» https://www.mos.ru/knigi/podborka/knigi-dlya-detej-na-8-marta/, «Из чего же сделаны наши мальчишки» https://www.mos.ru/knigi/podborka/deti_23/.