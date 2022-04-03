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Полезное, вкусное, свое: как работают ярмарки выходного дня в Москве

Василиса Чернявская 

Общество
Полезное, вкусное, свое: как работают ярмарки выходного дня в Москве
Продавец из Краснодарского края Нина Омельчинова предлагает москвичам купить свежие фрукты и овощи. Постоянным покупателям обещает скидки, ведь многие с ней дружат 15 лет — столько она работает на ярмарке на юго-западе города / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В пятницу, 1 апреля, в Москве заработали ярмарки выходного дня. В городе организовали 60 площадок — сотни торговых мест появились во всех округах. «Вечерняя Москва» побывала на некоторых из них.

Фермеры — победители конкурсного отбора приехали на первую торговую сессию в столицу. Экзамен приходится держать перед взыскательными покупателями. Но аграрии из регионов знают: удивлять жителя мегаполиса можно только отменным качеством.

— Просто и доступно — такими должны быть продукты, — показывает покупательнице крепкий вилок белокочанной капусты продавец из Краснодарского края Нина Омельчинова. — Все свое, выращенное под теплым солнцем наших мест. Смотрите: картофель, помидоры, огурцы...

Бойкая женщина знает, чем угодить постоянным покупателям. Те ждали ее приезда, писали и звонили, спрашивали, что привезет в этот раз.

— С некоторыми мы даже обнимаемся после зимней разлуки, — улыбается Нина.

Рады встрече и продавцы. Многие из них в Москву, на юго-запад города, приезжают 15 лет подряд.

На Тарусской улице, где торгуют с пятницы по воскресенье Омельчинова и еще почти четыре десятка ее коллег по прилавку, очереди с самого открытия. Привезли на одну из самых крупных в столице ярмарок зелень, овощи, фрукты, рыбную, мясную и кондитерскую продукцию. Под белыми шатрами идет оживленная торговля, продавцы готовы пойти на уступки постоянным клиентам.

— Рады им как своим дорогим гостям, — отвешивая солидный шмат сала, говорит другой продавец — Юрий.

Он тут же советует: мясную продукцию стоит оценивать по внешнему виду, можно попробовать и на соль.

— У колбасы цвет не должен быть ярким. В противном случае — в ней красители, — показывает он разрез палки колбасы. — Сало должно быть однородным по своей текстуре.

Места, где оборудовать для фермеров ярмарки, управы определяли вместе с горожанами. Крупные площадки есть и в других районах. Например, в центре, на улице 1905 года.

— Предложения от жителей собирали от депутатов муниципального района. После выделяем наиболее доступное для жителей района место, — объясняет расположение площадок замглавы управы Пресненского района Александра Шост.

Своя пасека, собственная ферма или производство — на ярмарки выходного дня допускают тех, у кого есть личное подсобное хозяйство, и индивидуальных предпринимателей. За право занять место в Москве в этот раз боролись почти четыре тысячи человек. Отобрали из них чуть больше четверти. Они и привезли продукцию из 40 регионов. За ее качеством пристально следят.

— Для проведения контроля качества продукции на 60 ярмарках работают 18 передвижных лабораторий. К проведению экспертизы привлекли 170 специалистов, — сообщил председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Цены на ярмарках могут различаться на каждой площадке. К примеру, помидоры разных сортов стоят от 180 до 550 рублей за килограмм. Морковь, картофель, капуста — от 50 до 120, яблоки — 150–200, груши — 250, огурцы — 250–350, свекла — 45, слива — 380 рублей за килограмм соответственно. В числе фаворитов из кондитерки — пряники, печенье, баранки, стоимость начинается от 220 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый замруководителя аппарата мэра и Правительства Москвы, глава Департамента торговли и услуг города:

— Ярмарки выходного дня работают в Москве уже более 20 лет, и покупать на них сельскохозяйственную продукцию стало доброй традицией у москвичей. Покупатели могут найти десятки видов свежих овощей, сезонных фруктов, ягод и зелени. Представлены полюбившиеся москвичам молочные товары, мясная продукция, рыба и мед. Каждую неделю предлагаются свежий натуральный хлеб и кондитерские изделия. Продукты привозят еженедельно, специально рассчитывая на продажу за три дня.

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