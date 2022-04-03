Освобожденные поля и поселки потребуется разминировать

Военнослужащий Народной милиции ЛНР ведет разминирование местности с помощью робототехнического комплекса «Уран-6» / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Демилитаризация Украины продолжается. Российские войска методично уничтожают точечными ударами стратегически важные элементы военной инфраструктуры противника.

По сообщению руководителя пресс-службы Министерства обороны России генерала Игоря Конашенкова, вооруженные силы Донецкой Народной Республики заняли большую часть Новобахмутовки и ведут бой с отступающими отделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. В этом районе в ходе ночного боя 2 апреля уничтожены около 40 боевиков-националистов, танковый взвод, два мотопехотных взвода и минометная батарея.

— Еще утром 2 апреля с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены хранилища горюче-смазочных материалов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Из этой точки отгружались бензин и дизельное топливо для украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны.

Утром 3 апреля высокоточными ракетами уничтожены нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов в районе города Одессы, с которых осуществлялись поставки топлива для группировки украинских войск на Николаевском направлении. Также высокоточными ракетами воздушного базирования были выведены из строя военные аэродромы в городах Полтава и Днепропетровск, — рассказал генерал Конашенков.

По его словам, российские средства ПВО уничтожили в воздухе более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов как разведывательного, так и ударного назначения. Были сбиты два украинских вертолета Ми-24 в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное.

— Средствами ПВО Воздушно-космических сил России вчера были сбиты в воздухе два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Кудряшовка и Шуровка. В течение ночи с 2 на 3 апреля оперативно-тактической авиацией ВКС России поражен 51 военный объект Украины. Среди них: 4 командных пункта, 2 пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» у населенных пунктов Барвенково и Славянск, 2 артиллерийские батареи, 2 установки реактивных систем залпового огня, 4 полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Константиновки и Крестища, а также 32 опорных пункта и района скопления боевой техники ВСУ,— сообщил генерал Игорь Конашенков.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в воскресенье подписал указ о создании Государственного комитета обороны ДНР.

3 апреля украинские войска обстреляли населенный пункт Донецкий в ЛНР с применением установок залпового огня «Град». Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. По населенному пункту было выпущено около 40 снарядов.

В тот же день в населенном пункте Томаровка Белгородской области РФ, граничащей с территорией Украины, произошел воздушный взрыв.

— В Томаровке все спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их уже увезли военные, чтобы изучить. Разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, — сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Белгородской области Олег Медведев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики:

— Два дня назад я посетил освобожденные от националистов Сартану, Талаковку, Старый Крым, Виноградное. Порадовал настрой земляков: конструктивный, оптимистичный. Выявил проблемы, которые требуют быстрого вмешательства государства. Нужно доставить в сельские районы семенной материал. Но первым делом — обследовать и разминировать территорию. Еще важно выстроить систему при снабжении лекарствами.