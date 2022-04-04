К Yappy присоединились известные блогеры, селебрити и певцы

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Звезды российского шоу-бизнеса и блогеры, такие как Егор Крид, Михаил Литвин, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Дмитрий Масленников, Гусейн Гасанов, Рахим Абрамов, уже активно используют социальную сеть.

Как сообщил блогер Саша Стоун, новая площадка стала лучшей российской социальной сетью, которая открывает даже большее количество возможностей, чем TikTok.

— Yappy — платформа для создания крутых коллабов с топовыми блогерами. С помощью приложения можно создавать вирусный и запоминающийся контент. Гибкие настройки и умный видеоредактор ощутимо в этом помогают, а возможность создания по-настоящему вирусного контента сильно выделяет платформу, — сказал артист.

— Сейчас самое время залетать в новую социальную сеть, потому что там еще не нашлось своих звезд. Любой контент-мейкер имеет возможность занять это место под солнцем и обогатить российскую блогосферу свежими и крутыми идеями, которые по достоинству оценят подписчики, — отметила блогер Анна Хилькевич.

Разработчики продолжают развивать новые сервисы в приложении и внедрять технологические новинки. Одна из них — механизм монетизации творчества блогеров.

— Мы в оперативном ключе модернизируем функции платформы. Вскоре будет добавлена возможность получения дохода с видеороликов и улучшена работа платежных алгоритмов. В приложении уже налажена работа со всеми популярными платежными системами, — сказал генеральный директор социальной сети Данила Овчаров.

По словам разработчиков, отзывам и рекомендациям пользователей уделяется большое внимание. Именно на их основе создаются новые продукты и запускаются в рамках обновлений, которые проходят достаточно часто.

Сейчас популярные блогеры массово регистрируются в новой платформе и намерены развивать свои аккаунты. Перспектива эффективного дохода с творчества привлекает все больше и больше инфлюенсеров к отечественному приложению.