Участники форума «Из пункта «2022» в пункт «2030» обсудили будущее грузоперевозок

Операционный директор логистической компании по крупным перевозкам Андрей Смирнов (слева) и водитель Николай Павлюченков общаются перед отъездом машины на маршрут. Сейчас организация осуществляет городские перевозки вместо межрегиональных / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

4 апреля эксперты логистической отрасли, беспилотных систем и другие перевозчики обсудили стратегии и пути импортозамещения и другие выходы из сложной ситуации на Форуме транспортных решений «Из пункта «2022» в пункт «2030».

Организаторы форума решили провести бизнес-встречу, потому что санкции, введенные против России, внесли большие коррективы в транспортную и логистическую системы. Многие крупные компании вынуждены сейчас искать альтернативные маршруты, цифровые решения и технологии.

Но некоторые из них смогли найти положительные стороны и наладить новое сотрудничество.

— Раньше мы в основном работали на доставке европейских товаров, которые водители забирали из распределительных центров в других регионах, — рассказал операционный директор компании «Грузовичкоф XXL» Андрей Смирнов. — Теперь же мы переключились на перевозку отечественных товаров, наши водители работают в основном по Москве и области. Большой спрос на строительные товары, бумагу, бытовую технику.

Андрей Смирнов ждет, что междугородние доставки возобновятся, когда отечественный рынок восстановит ассортимент товаров с помощью импортозамещения.

— Еще мы наладили перевозки с Республикой Беларусь и обсуждаем выход на Азию: сейчас большой спрос на доставки из Китая, Казахстана и Таджикистана, — сказал Смирнов.

Но у многих грузоперевозчиков ситуация сложнее.

— Сейчас на Украине находятся наши подвижные составы, — рассказал в рамках форума генеральный директор компании «Максима Логистик» Николай Фалин. — Это около двух-трех процентов от общего числа нашей техники. Пообщавшись с коллегами, мы поняли, что около 15 000 составов остались на Украине без возможности их вернуть. По нынешнему курсу это более 50 миллиардов рублей. А за лизинг вагонов нужно платить.

Поэтому Николай Фалин поднял вопрос взаимодействия со страховыми компаниями. По его мнению, бизнесу очень помогла бы инициатива по упрощению доказательства страхового случая.

— Еще можно ввести «презумпцию доказанности» — если вагоны 90 дней находятся на территории другого государства, считать это страховым случаем, — говорит Фалин.

Достаточно позитивно на импортозамещение смотрит вице-президент по разработке беспилотных транспортных средств компании Cognitive Pilot Юрий Минкин. В их организации сейчас активно работают над системами для железной дороги и трамваев.

— Она поможет уменьшить количество инцидентов, которые произошли по вине машинистов, и тем самым избежать миллионных ущербов, — говорит Юрий Минкин.

Компания производит системы сама. Импортные компоненты в больших запасах есть на складе, но в будущем они хотели бы прийти к полному импортозамещению.

— От того, как будут решены транспортные проблемы, зависит развитие российской экономики, промышленности и доходы граждан, — уверен заместитель директора по грузовому транспорту и логистике компании «Центр экономики инфраструктуры» Игорь Смирнов. — Существующие проблемы можно разделить на две группы: торговые ограничения по экспорту и транспорту. Например, контейнерные операторы не работают с нашими портами.

Директор по инвестиционной деятельности компании Master Delivery Тимур Мяльдзин отметил, что определенное замедление в цифровизации логистики и доставки точно произойдет.

— Но есть оптимизм, что после спада панических настроений компании не будут останавливать процессы по внедрению цифровых решений. И отрасль будет возвращаться в прежнее русло и выйдет на позитивную динамику, — сказал Тимур Мяльдзин.

ФАКТЫ

— Путешественник из Дании, посол доброй воли Красного Креста Торбьерн Педерсен смог за три года посетить 121 государство, передвигаясь по воде исключительно на контейнерных судах.

— Самолеты для перевозки грузов выбирают в четыре раза чаще, чем корабли — гласят данные исследования отечественной логистической компании. Дело в том, что по воздуху можно перевезти товары намного быстрее, что становится ключевым фактором. Таким образом, если морским путем каждый год в мире доставляют грузы на 9,5 миллиарда тонн, то самолетами — более 40 миллиардов тонн.

— Исследование международной консалтинговой компании показало, что около 70 процентов клиентов готовы платить больше за товары и услуги, произведенные или оказанные более экологичным образом. Например, доплачивать за товары, упакованные в бумагу вместо пластика. Поэтому для транспортного бизнеса, который переходит на «зеленую» экономику и использует электротранспорт, это может стать отличным конкурентным преимуществом.