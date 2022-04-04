Иностранцы считают нашу страну доброй и дружной

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Волонтерский центр Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова провел встречу с иностранными студентами. В игровой форме ребят познакомили с интересными местами Москвы и дали им возможность подружиться.

На экране компьютера появляется пустое окошко.

— Напишите одно или пару слов, которые ассоциируются с Россией, — просит волонтер Алина Борзилова.

Для тех, кто русский язык пока понимает плохо, все дублируется на английском в чате.

Пара минут на размышление, и экран заполняют разнообразные существительные и прилагательные: «дружная», «многогранная», «старинная», «большая», «доброта», «сила» и «возможности». Но и без таких стереотипов, как «снег», «пирожки» и «борщ», тоже не обошлось.

— Для каждого из нас Россия ассоциируется с чем-то своим. И очень интересно было узнать, как видят страну иностранные студенты, — говорит Алина Борзилова.

Чтобы познакомить людей поближе с достопримечательностями столицы, волонтеры подготовили небольшой список мест, где можно не только интересно провести время, но и проникнуться атмосферой нашего государства. Туда вошли музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», Центр дизайна Artplay, усадьба «Кусково», Московский зоопарк и Пушкинский музей.

Одной из самых интересных активностей, которые позволили студентам узнать друг друга лучше, стала игра, похожая на «сломанный телефон».

— Правила очень простые, — объясняет студентка Вероника Григорьева. — Сначала вам предложат написать слово, с которым у вас ассоциируется Россия. Потом другой участник пришлет вам свое слово. Дальше нужно будет нарисовать его. В третьем этапе вам «прилетит» рисунок, по которому вы должны догадаться, какое слово рисовал другой участник.

В конце получились смешные цепочки. Например, слово «Плехановка» превратилось в пельмень — видимо, студент был голоден или на него произвела впечатление столовая. Ну а чтобы погрузить студентов во внеучебную деятельность, волонтер Екатерина Гордиенко рассказала иностранцам, по каким направлениям в вузе проходит добровольческая работа и как можно записаться в их ряды. В конце студентам дали время на обмен впечатлениями и ссылками на соцсети, чтобы ребята могли продолжить общение дальше.

КСТАТИ

По данным проректора РЭУ им. Г. В. Плеханова Светланы Володиной, в вузе учатся 1559 иностранных студентов. Чаще всего они выбирают такие направления, как экономика, менеджмент, реклама и связи с общественностью, юриспруденция и гостиничное дело. Больше всего студентов приехало из Вьетнама, Таджикистана, Казахстана, Китая и Украины.