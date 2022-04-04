Отечественные рестораторы и производители намерены за короткие сроки занять освободившиеся ниши в сегменте фастфуда

Кассир-раздатчик Марина Кокорева работает в кафе быстрого питания, которое открыл архангельский предприниматель. Фастфуд, по ее убеждению, должен быть полезным. Да и приготовить практически любое блюдо здесь могут гораздо оперативнее, чем в любом иностранном ресторане быстрого питания / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

4 апреля архангельский предприниматель заявил о возможности развития отечественной сети быстрого питания. Первые заведения в столице откроются уже в течение месяца.

Предприниматели подают гранты для организации новых сетей фастфуда в столице. Желающих занять места, которые освободили зарубежные компании на нашем рынке, оказалось предостаточно. А тут и город готов протянуть руку помощи — предлагает финансовую поддержку тем, кто намерен готовить еду побыстрому и берется за трудоустройство людей. Поддержать общепит также решено сдерживанием цен на аренду городских помещений и льготными кредитами.

Среди тех, кто решил освоить большое поле фастфуда, есть и давно известные в отрасли рестораторы, и новички в этом бизнесе. Так, ресторатор и основатель холдинга в сфере общепита Антон Пинский заявил о намерениях нарастить обороты своих предприятий.

— И программа правительства Москвы сейчас очень кстати, — отметил он. — Мы оформляем заявку и начинаем развивать ряд концепций. Столице нужны заведения со здоровой и полезной едой.

Пинский собирается в ближайшее время открыть как минимум десять точек фастфуда.

Гендиректор сети быстрого питания Андрей Щетинин тоже делает ставку на вкусное и полезное. Основой своих блюд называет куриное мясо.

— В планах у нас создать за три-четыре года около трехсот точек, — говорит он.

В ближайшее время Пинский собирается открыть примерно пять точек общепита. Столько же заведений в столице готов открыть Тимур Юнусов, больше известный как рэпер Тимати. По его словам, готовить в его общепите будут исключительно из отечественных продуктов.

Ресторатор Алексей Васильчук тоже подал заявку на грант от столичного правительства. Развивать намерен как свою уже существующую сеть фастфуда, так и формировать новые предложения в этом сегменте.

— Мы постараемся компенсировать для москвичей западный фастфуд. На фуд-холлах у нас будут разные концепции ресторанов: итальянские, восточные и прочие, — отметил он. — Всего около шести концепций с разными названиями.

Интерес к московскому рынку проявляют и представители региональных сетей общепита. Создатели архангельской сети ресторанов здорового питания планируют открыть в столичном регионе около 20 точек. Начали пока с области.

— Мы 11 лет работаем в регионах. Два года назад построили фабрику на пять тысяч квадратных метров в Лобне, — рассказал основатель сети Дмитрий Романов. — Всего у нас 14 ресторанов в стране. В планах в течение месяца открыть еще восемь в Москве. В ассортименте ресторанов три сотни блюд.

Первую точку уже подобрали в районе Садового кольца. Город готов предоставить помещение на льготных условиях.

— Мы не останемся без фастфуда. Но он будет полезным, — уверяет Романов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в Москве 18,8 тысячи предприятий общепита на 836,6 тысячи мест. Среди мер поддержки общепита — освобождение от уплаты НДС предприятий, оборот которых составляет до 2 миллиардов рублей в год; программа льготного кредитования по ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели на срок 12 месяцев с максимальным размером кредита — 50 миллионов рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Степан Орлов, депутат Московской городской Думы:

— Решение о выделении Москвой грантов отечественным сетям общепита поможет российскому бизнесу использовать возможности, открывшиеся после приостановления зарубежными компаниями деятельности в стране. Законы рыночной экономики отменить невозможно. И если на таком высококонкурентном рынке освобождается ниша, она непременно будет занята в кратчайшие сроки. Клиенты станут заказывать разно образную и вкусную продукцию из отечественных ингредиентов. Общепит в столице эволюционирует, и Москва сделает для этого все возможное.