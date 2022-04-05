Центры московского долголетия приглашают принять участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба — 2022»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Стартовал общегородской конкурс лидеров самоорганизованных клубов центров московского долголетия «Лидер клуба — 2022»! Принять участие в конкурсе могут москвичи серебряного возраста, которые ведут активный образ жизни и вдохновляют других на занятия любимым делом!

Центры московского долголетия приглашают лидеров клубов принять участие в общегородском конкурсе «Лидер клуба — 2022»! Это отличная возможность для ярких и талантливых активистов проявить себя, рассказать о своем любимом хобби, познакомить со своим клубом, поделиться навыками и мастерством. А тем, кто только планировал организовать собственный клуб — самое время начать действовать!

— Лидеры клубов центров московского долголетия — это интереснейшие и разносторонние личности, которых мы очень любим и уважаем. Кто как не лидер сможет увлекательно рассказать о своем хобби, будь то рукоделие, занятия йогой или декламирование стихов, и привлечь новых участников, готовых попробовать и полюбить новое занятие. Лидеры вдохновляют гостей клубных центров присоединиться к тематическим встречам и на каждом занятии становятся проводниками в мир увлекательного досуга. Конкурс «Лидер клуба — 2022» станет площадкой для обмена опытом между клубными лидерами: кто-то здесь еще раз докажет свое мастерство и необычайные лидерские качества, а кто-то впервые раскроет свои таланты. На конкурсе участники смогут рассказать о своих клубах, проявить себя в качестве настоящего лидера, узнать, чем живут активисты клубных центров, интересно провести время и познакомиться с новыми людьми, — рассказала куратор центров московского долголетия Елена Громова.

Сегодня москвичи старшего возраста посещают более тысячи самоорганизованных клубов. Локации центров позволяют гостям посещать спортивные, творческие и развивающие клубы, которые создают сами активисты. Лидером клуба может стать любой посетитель центров московского долголетия, для этого не обязательно иметь профессиональные навыки или образование. Главное — искренне любить выбранное хобби и делиться этой любовью с другими участниками клуба.

Общегородской конкурс «Лидер клуба — 2022» создан, чтобы поддержать опытных и начинающих лидеров в клубных центрах столицы.

Участников ждет яркая и насыщенная программа: творческие задания, командная работа, лекции и мастер-классы.

Конкурс будет проходить в несколько этапов. Заявки на участие принимаются до 1 июня 2022 года. Каждый участник достоин стать победителем: конкурсная программа включает в себя четыре уровня сложности — бронзовый, серебряный, золотой и бриллиантовый.

Уже 12 апреля 2022 года стартует конкурсная программа для лидеров клубов, которые смогут провести открытое занятие, посетить занятия других участников конкурса, проявить творческие таланты и многое другое.

Регистрация в конкурсе — это первый шаг к победе, который принесет 5 баллов. За каждое выполненное задание также будут начисляться баллы, которые позволят продвигаться по разным уровням либо остановиться на определенном уровне и гарантированно получить приз. Конкурсные задания представлены в разных сферах, охватывающих жизнь клубного лидера центров московского долголетия. Это организация и посещение занятий, общение с активистами, возможность делиться своим хобби в социальных сетях, участие в интересных общегородских мероприятиях и многое другое. Подать заявку на участие в конкурсе, а также ознакомиться с полным перечнем заданий можно на сайте «Лидер клуба-2022».

Лучшие из лучших пройдут в финал и смогут стать участниками крупного летнего фестиваля «С днем рождения, ЦМД!», главный приз которого — прогулка на теплоходе по Москва-реке!

Подробную информацию об участии в конкурсе «Лидер клуба — 2022» вы можете получить в любом центре московского долголетия, на сайте Департамента труда и социальной защиты населения, а также по телефону единой справочной службы: 8 (495) 870-44-44.