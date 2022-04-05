Дачникам на радость

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Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы.

В начале апреля 1966 года читателей «Вечерней Москвы» очень интересовали обустройство города, создание комфортных условий для передвижения, расширение сферы товаров и услуг. Рубрика «Справочное бюро» помогала находить ответы.

Новая поликлиника

Читатели А. Егорова и В. Харитонов спрашивали в номере от 7 апреля, когда же откроется новая поликлиника, расположенная по адресу: Открытое шоссе, 24. «Вечерняя Москва» переадресовала вопрос главному врачу больницы № 54 Е. П. Мальцевой — ответ поступил незамедлительно.

«В эти дни государственная комиссия приняла от строителей здание новой поликлиники. На четырех этажах ее просторные кабинеты: процедурные, физиотерапевтические, рентгеновские и другие. Сейчас монтажники устанавливают новейшее медицинское оборудование.

Новая поликлиника входит в объединение больницы № 54 и будет обслуживать москвичей, живущих в Метрогородке и в домах на Открытом шоссе и некоторых других улицах, расположенных в этом микрорайоне», — отвечала главный врач больницы № 54. Первых пациентов обещали принять уже в следующем месяце, то есть в мае. Кстати, сегодня по адресу: Открытое шоссе, 24, находится корпус № 1332 школы № 1246.

Чтобы холодильник не «крякнулся»

В этом же номере газеты читатель Г. Изотов интересовался, не испортится ли холодильник, если его надолго выключить.

Ответ дала старший инженер бюро рекламаций домашних холодильников Завода имени Лихачева товарищ Свинарева. По ее словам, выключать надолго холодильник можно. Но, чтобы продлить срок жизни этого необходимого в быту агрегата, нужно соблюдать правила.

«Следует тщательно вымыть его, просушить и поставить в сухое проветриваемое помещение (во избежание повреждения окраски шкафа и коррозии металлических частей). Дверца холодильника должна быть обязательно приоткрыта, чтобы не появился неприятный запах. Ручку термостата следует установить на деление «выключен», — объяснила товарищ Свинарева читателю «Вечерней Москвы».

Откройте маршрут

В номере газеты «Вечерняя Москва» от 8 апреля этого же года читатель Е. Чередниченко интересовался, будут ли ходить прямые электрички до Фрязина, чтобы не пришлось пересаживаться в Болшево.

Заместитель начальника Московско-Ярославского отделения Московской железной дороги товарищ Улогов обнадежил жителей столицы. Уже в следующем году пассажирам до Фрязина можно будет доехать без остановок.

А пока горожанам придется потерпеть — заканчиваются путевые и строительные работы, развернутые широким фронтом на этом направлении движения пригородных электропоездов в Москве. Так что дачникам остается ждать совсем недолго.

РЕДАКЦИЯ ОТВЕЧАЕТ

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрождает на своих страницах рубрику «Справочное бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обязательно на них ответим в очередном номере.

Сергей, житель района, Текстильщики, 47 лет. Вопрос: На втором маршруте Московского центрального диаметра строится станция «Печатники». Появится ли у жителей Люблинской улицы более удобный переход через железнодорожные пути, чтобы быстрее попасть на новую станцию?

Ответ редакции «МВ»: Строящийся транспортно-пересадочный узел «Печатники» объединит три вида городского транспорта: станции метро «Печатники» салатовой ветки и Большого кольца, остановочный пункт Печатники МЦД-2 и наземный транспорт.

Районы Текстильщики и Печатники разделены железной дорогой. После того как заработает станция «Печатники» второго диаметра, у жителей улицы Люблинской появится удобный переход через железную дорогу к метро. Существующие остановочные пункты МДЦ-2, в частности Текстильщики и Люблино, продолжат функционировать.

По прогнозам, суточный пассажиропоток транспортно-пересадочного узла «Печатники» будет составлять 80 тысяч пассажиров. Строительство узла разгрузит Люблинско-Дмитровскую линию метро, снизит интенсивность транзитных транспортных потоков на Люблинской и прилегающих улицах.

По информации столичного Стройкомплекса, станцию «Печатники» второго маршрута МЦД планируют ввести в эксплуатацию уже летом этого года. Строительство станции ведут без остановки движения поездов.