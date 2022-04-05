Российские воины побеждают превосходящего числом врага

Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Ахмат» на крыше здания в Мариуполе / Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерство обороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих, выполняющих операцию по денацификации Украины.

Десантник

Фото: Минобороны РФ

Гвардии полковник Александр Шипов во главе тактической группы сопровождал передислокацию одного из наших запасных командных пунктов. Десантники обнаружили на своем пути большую и хорошо вооруженную группу украинских нацистов. У боевиков кроме пехоты были бронемашины и артиллерия. Александр принял решение атаковать врага, позволив штабной группе выйти из-под удара и закрепиться на новом рубеже. Десантникам пришлось вести ночной бой: враг, пользуясь темнотой, пытался прорваться к запасному командному пункту. Грамотно маневрируя личным составом и точно координируя огонь, полковник Шипов сумел отразить все атаки боевиков, уничтожить три позиции вражеской артиллерии и четыре боевых машины. Потерь среди российских военных нет.

Сапер

Фото: Минобороны РФ

Майор Игорь Ляпунов, командуя группой саперов, проводил разминирование одного из населенных пунктов. В домах саперы обнаружили засевшие по подвалам остатки недобитого подразделения противника. Завязался бой на коротких дистанциях. Ляпунов быстро организовал оборону своей группы так, чтобы бойцы могли поддерживать друг друга огнем и создавать зоны сплошного поражения. В течение четырех часов майор вместе с подчиненными работали на огневое подавление противника. Затем, не выдержав обстрела, украинские нацисты пошли на прорыв. Однако попали в заранее созданные зоны сплошного огня и были окончательно разгромлены.

Разведчик

Фото: Минобороны РФ

Подполковник Станислав Хохлов возглавляет подразделение разведки наших десантников. Вместе со своими бойцами он в ночном рейде проверял пути выдвижения для батальонно-тактической группы наших войск. Десантники нашли укрепленные позиции неонацистов. Тихо сняв часовых, они осмотрели укрепления и захватили важные документы врага. Продолжив ночной поиск, десантники Хохлова вовремя обнаружили и сумели взять в плен две диверсионные группы националистов. Информация от «языков» позволила освободить один из населенных пунктов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:

— Мы фиксируем факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. В Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики, угрожая расправой, заставили монахов оставить обитель. Из храма сделали опорный пункт, на церковном подворье стоит артиллерия.