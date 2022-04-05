Российские воины побеждают превосходящего числом врага
Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.
Министерство обороны рассказало о новых подвигах наших военнослужащих, выполняющих операцию по денацификации Украины.
Десантник
Гвардии полковник Александр Шипов во главе тактической группы сопровождал передислокацию одного из наших запасных командных пунктов. Десантники обнаружили на своем пути большую и хорошо вооруженную группу украинских нацистов. У боевиков кроме пехоты были бронемашины и артиллерия. Александр принял решение атаковать врага, позволив штабной группе выйти из-под удара и закрепиться на новом рубеже. Десантникам пришлось вести ночной бой: враг, пользуясь темнотой, пытался прорваться к запасному командному пункту. Грамотно маневрируя личным составом и точно координируя огонь, полковник Шипов сумел отразить все атаки боевиков, уничтожить три позиции вражеской артиллерии и четыре боевых машины. Потерь среди российских военных нет.
Сапер
Майор Игорь Ляпунов, командуя группой саперов, проводил разминирование одного из населенных пунктов. В домах саперы обнаружили засевшие по подвалам остатки недобитого подразделения противника. Завязался бой на коротких дистанциях. Ляпунов быстро организовал оборону своей группы так, чтобы бойцы могли поддерживать друг друга огнем и создавать зоны сплошного поражения. В течение четырех часов майор вместе с подчиненными работали на огневое подавление противника. Затем, не выдержав обстрела, украинские нацисты пошли на прорыв. Однако попали в заранее созданные зоны сплошного огня и были окончательно разгромлены.
Разведчик
Подполковник Станислав Хохлов возглавляет подразделение разведки наших десантников. Вместе со своими бойцами он в ночном рейде проверял пути выдвижения для батальонно-тактической группы наших войск. Десантники нашли укрепленные позиции неонацистов. Тихо сняв часовых, они осмотрели укрепления и захватили важные документы врага. Продолжив ночной поиск, десантники Хохлова вовремя обнаружили и сумели взять в плен две диверсионные группы националистов. Информация от «языков» позволила освободить один из населенных пунктов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной РФ:
— Мы фиксируем факты бесчеловечного отношения киевских властей к мирным жителям. В Сумской области в Свято-Дмитриевском монастыре боевики, угрожая расправой, заставили монахов оставить обитель. Из храма сделали опорный пункт, на церковном подворье стоит артиллерия.