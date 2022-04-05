Выставка личных вещей Андрея Тарковского открылась в столичном музее

Сестра режиссера Марина Тарковская выступила на вечере памяти своего брата / Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

5 апреля в Государственном музее истории российской литературы имени Владимира Даля представили выставку личных вещей Андрея Тарковского и его семьи. Экспозиция приурочена к 90-летию со дня рождения кинорежиссера.

Андрей Тарковский родился 4 апреля 1932 года. В ту ночь начался ледоход — явление природы, при котором льдины движутся по реке под действием течения и сильного ветра. Будущий режиссер стал таким же бурным явлением в мировой культуре.

— Творчество Тарковского невозможно рассматривать в отрыве от семьи, — говорит куратор выставки Лариса Алексеева. — Экспозиция похожа на диалог отца и сына — великого поэта Арсения Тарковского и Андрея. Мы представим аудиоинсталляцию с записями режиссера и его отца, читающего стихи. Это поможет вообразить их диалог.

Выставка разделена на несколько блоков. В первом размещены детские фотографии Андрея Тарковского, его игрушки, книги и телескоп: он с детства увлекался астрономией. Второй зал посвящен фильмам. Там собраны плакаты, декорации, эскизы костюмов, фотографии со съемок.

— Андрей Тарковский будет актуален всегда, хотя его фильмы и трудны для восприятия. Он снимал для человеческой души. Тарковский — гордость России, — сказал член правления Гильдии киноведов и кинокритиков России Давид Шнейдеров.

Творчество режиссера настолько глубокое, что проникает сутью в прошлое и будущее, считает режиссер и киновед Дмитрий Салынский.

— Вопросы по работам Тарковского будут возникать всегда. Они завораживают зрителя. Объективно доказано, что творчество этого режиссера неисчерпаемо, — сказал Салынский.

Помимо выставки, в Москве пройдут и другие мероприятия, посвященные знаменательной дате. Например, в Музее кино открылась фотовыставка Сергея Бессмертного «Два рождения «Сталкера». А в кинотеатре «Художественный» состоялся вечер памяти, посвященный режиссеру.

КСТАТИ

7 апреля в «Иллюзионе» состоится показ фильма «Иваново детство», принесшего Андрею Тарковскому мировую славу. А 19 апреля там покажут документальный фильм Андрея Осипова «Параджанов. Тарковский. Антипенко. Светотени» — киноэссе на стихи Арсения Тарковского.