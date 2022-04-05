Современное оборудование и новые методы анализа проб помогают быстрее находить загрязнения

Глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский проанализировал кислотность воды. Все в норме / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

5 апреля замруководителя аналитической лаборатории Мосэкомониторинга Юлиана Бурвикова рассказала об основных методах анализа проб воды, воздуха и почвы. Современное оборудование помогает определить загрязнение природных сред по более чем 400 показателям.

Лаборатория на юге Москвы — одна из крупнейших в России. В год здесь проводят свыше 200 тысяч исследований. Все пробы поступают сюда в зашифрованном виде. Специалистам важно определить, есть ли в них загрязнители, превышающие предельно допустимые нормы.

— Спектральные методы анализа помогают определить, например, количество металлов в пробе. Причем неважно в какой: воды, почвы, каких-то отходов или пыли из воздуха, — говорит Юлиана Бурвикова. — Хроматография бывает жидкостной и газовой. Первый метод применяется для выявления в любых пробах тяжелой органики, например, такого популярного соединения, как бензпирен. Второй применяется для изучения промышленных выбросов в атмосферный воздух.

Аналитическую лабораторию привлекают, в частности, к проверкам, связанным с соблюдением природоохранного законодательства. Инспекторы выезжают на место, в том числе по жалобам москвичей, и отбирают пробы воздуха, используя для этого либо специальные канистры, либо небольшие трубочки, заполненные сорбентом.

— Металлические трубки нужны для отбора проб на летучие органические соединения: ацетон, толуол, этиловый спирт и другие, — поясняет Бурвикова. — Стеклянные — на так называемые дурнопахнущие соединения, то есть те, в составе которых есть сера.

В лаборатории трубки помещают в хроматографы и примерно через час получают «расшифровку» пробы.

Выявить опасные вещества также помогают мелкие ракообразные и водоросли. Их используют при анализе на токсичность проб воды и водных вытяжек, например, из какой-нибудь свалки.

— Биотестирование всегда проводится по двум тестобъектам из разных групп, — уточняет Юлиана Бурвикова. — У нас есть цериодафнии и протококковые водоросли.

Их помещают в «чистые» и разведенные пробы на несколько дней. Если с живыми организмами все в порядке, то опасности для окружающей среды нет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— Мы планомерно работаем над улучшением качества окружающей среды. Если взять тенденции за последние десять лет, то значительные улучшения видны по всем природным средам. Так, количество выбросов в атмосферный воздух уменьшилось на 60 процентов. Почти в два раза сократилось содержание металлов и нефтепродуктов в водных объектах, расположенных в центральной части города.