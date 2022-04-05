Более 100 наград вручили победителям соревнований по конкуру

Москвичка Мишель Вазенмиллер вместе со своей лошадью Изюминкой, на которой наездница завоевала призовые места на соревнованиях по конкуру. Спортсменка занимается четыре года, но это были ее первые крупные соревнования / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В конноспортивном клубе на востоке столицы состоялись Всероссийские соревнования по конкуру среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях от 3 до 16 лет.

На спортивный манеж выходит серая лошадь с милым именем Изюминка. На ней верхом сидит десятилетняя москвичка Мишель Вазенмиллер. Несмотря на то что девочка занимается четыре года, это ее первые соревнования по конкуру.

Мишель чуть наклоняется к лошади и что-то говорит ей, улыбаясь. Звучат команда от судьи и гудок, говорящий о том, что время для Изюминки и ее всадницы пошло. И лошадь быстро стартует с места, о чем свидетельствует песок, вылетающий из-под ее копыт. Мишель вместе с подкованным другом должны преодолеть несколько барьеров-жердей высотой в 30 сантиметров. Этот маршрут называется «На чистоту и резвость». Это значит, что для хороших оценок судей важно, чтобы все препятствия лошадь прошла быстро. За каждое разрушенное препятствие начисляются штрафные очки.

Мишель прошла дистанцию чисто, но чуть дольше, чем ее соперники, поэтому получила второе место. А вот на следующем маршруте, где время не учитывалось, она стала победительницей.

— Это все благодаря моему тренеру Татьяне Янкиной. Она много сил вложила в меня, — скромно отмечает Мишель Вазенмиллер после награждения.

В конный спорт девушка пришла благодаря своим друзьям.

— Они у меня занимаются верховой ездой. И однажды я оказалась в конюшне. В тот день я поняла, что тоже хочу заниматься верховой ездой, — рассказывает Мишель.

А потом, после того как девочка стала твердо держаться на лошади, она начала учиться прыгать. И это привело ее в конкур.

— Это совершенно не страшно, — говорит спортсменка. — На маршрутах я всегда разговариваю с лошадью, потому что это очень помогает и мне, и ей. Если не разговаривать, то все может пойти не по плану. И не должно быть никакого волнения. Тебе нужно успокоиться самому и успокоить лошадь, потому что животное все чувствует.

Единственное, о чем переживает Мишель, когда участвует в соревнованиях, — запомнит ли она маршрут.

Еще одной московской участницей, которая забрала несколько наград этим вечером, стала Василиса Шмакова.

— Мне шесть лет, три года я занимаюсь этим спортом, — рассказывает юная спортсменка. — Мне нравятся лошади, и я попросила родителей записать меня на занятия.

Василиса признается, что она тоже любит разговаривать со своими подкованными друзьями. И она научилась понимать, что чувствует животное.

Девочка выступала на маршрутах на двух лошадях — Тиффани и Кисс. И если с первой «коллегой» проблем не возникло, то во время второго выезда случилась небольшая неприятность.

— У Кисса сползла ногавка (снаряжение, которое защищает конечности лошади от травм. — «ВМ»), и он решил, что не хочет меня слушаться. Но мы с ним договорились и закончили маршрут, — с улыбкой добавляет Васи лиса Исполнительный директор конноспортивного клуба, член президентского совета Федерации конного спорта России Екатерина Бакеева отмечает, что с каждым годом уровень соревнований и самих спортсменов растет.

— Мы проводим их уже десять лет. И если раньше участвовала только Москва и область, то сейчас к нам приезжают ребята из 18 городов, — говорит Екатерина Бакеева.

Она добавляет, что для честных результатов участников разделили на две группы.

— В первый день выступили ребята, которые занимаются недавно, около трех лет. А во второй — спортсмены, которые сами себя называют бывалыми всадниками, — говорит Екатерина Бакеева.

Исполнительный директор конноспортивного клуба добавляет, что каждые соревнования они стараются проводить в формате детского праздника. Поэтому ребят ждали аниматоры, творческие мастер-классы, аквагрим и мороженое после прохождения маршрутов.

За два дня на всероссийских соревнованиях по конкуру вручили более 100 наград.