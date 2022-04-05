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Жительницы Зеленограда собирают команду по футболу

Юлия Панова

Общество
Жительницы Зеленограда собирают команду по футболу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Жительницы Зеленограда создали собственную женскую футбольную команду. Сейчас они ведут набор участниц и тренируются, чтобы в будущем выступать на чемпионатах и турнирах.

Все началось с двух девушек — Анны Верховых и Инны Кирилловой. Москвички были друг с другом не знакомы, но горели желанием играть в футбол.

— Я пыталась научиться играть самостоятельно, проходила видеокурсы, — рассказывает организатор команды Анна Верховых. — И в один день я зашла в соцсеть нашего зеленоградского футбольного сообщества. У меня было желание найти кого-то, с кем можно было бы тренироваться.

Анна наткнулась на сообщение от Инны, которая призывала объединиться футболисток округа.

— Я в эту же минуту ей позвонила. И уже через пару дней у нас прошла совместная тренировка. Что еще интересно, заниматься мы с ней начали примерно в одно время, поэтому уровень у нас был одинаковый, — рассказывает Анна Верховых.

Чтобы привлечь и других девушек в команду, Анна и Инна начали активно вести социальные сети: выкладывали фото и видео с тренировок, предлагали присоединиться другим. И эта тактика очень хорошо сработала.

Первой в команду пришла школьная подружка Инны, потом еще одна девушка связалась с организаторами — она играла в футбол в своем городе, а недавно переехала в Зеленоград и искала команду.

— Приходили и те, кто никогда не занимался этим видом спорта. Но мы рады всем. Тренировки выстраиваются таким образом, чтобы и новичкам было не сложно, и «старичкам» не скучно, — говорит Анна Верховых.

Итого сейчас в команде восемь человек. Возрастное ограничение одно — футболистка должна быть совершеннолетней. Верхнего порога нет: сейчас самой взрослой участнице 41 год.

С самого начала команда поставила одно важное правило — все равно, сколько человек в составе команды, тренировки будут проходить два раза в неделю и при любой погоде. Как бы ни было лениво приходить — надо собраться.

— Пока мы тренируемся в зале, но, когда будет теплее и растает снег, выйдем на уличные площадки, — делится планами Анна Верховых.

С обновленным составом нужно будет сыграться и только потом заявляться на какие-то чемпионаты.

— Надеюсь, что в следующие полгода-год у нас получится где-нибудь сыграть, — отмечает организатор.

За последнее время Анне Верховых написали еще три девушки, которые заинтересовались командой. Но набор продолжается.

Девушки приглашают прекрасную половину человечества заглянуть к ним в соцсети и написать, если есть желание начать играть в футбол.

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