Столичные психологи помогут добиться успеха

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Стремление к высоким достижениям было свойственно людям во все времена. При этом триумф — явление многогранное, и привлекать в нем могут абсолютно разные стороны и аспекты. Но что для себя считать той самой заветной целью? Как отделить ее, личную, от тех, что навязаны извне? Каким может быть успех, и кто способен помочь в его достижении, подробнее рассказала специалист Московской службы психологической помощи Наталья Гладышева.

Успех часто и многими понимается как достижение намеченной цели, получение желаемого результата. Для некоторых людей это крайне важный и порой единственный смысл свершений: они смотрят на мир, себя, общество и отношения с другими лишь через призму покоренных высот.

— Результативность, плодотворность деятельности, приложенных усилий — тот критерий оценки, который человек применяет, чтобы понять, в чем смысл жизни, кто он такой и кем являются для него другие. Такие люди отличаются прагматизмом, трезвостью, сдержанным и недоверчивым отношением к фантазии, воображению, мечтам и романтике, — отметила психолог.

К успеху, который понимается как широкая известность, слава, признание в обществе, популярность, также стремятся многие. Среди них те, кто ценит способность увлекать за собой, очаровывать, вдохновлять. Такие черты свойственны лидерам, одаренным ораторам, политикам, писателям, актерам, музыкантам, представителям поп-культуры, масс-медиа.

Их отличительная черта — харизма. Другими словами, способность владеть вниманием публики, а после влиять на взгляды либо поведение общества. Такой сценарий жизни можно увидеть у актеров, певцов и других любимцев публики.

— Человеку, для которого свершение и достойный результат прежде всего — слава, восхищение со стороны людей, широкая известность, свойственен артистизм, стремление произвести впечатление, покорить своим обаянием, очаровать, быть в фокусе внимания, у всех на устах, — добавила специалист.

Кроме того, успех может пониматься как служение и поиск призвания. В этом случае он связан с конфронтацией с общественным мнением и укладом, имеет оттенок таинственности, эксклюзивности. К таким достижениям тянутся люди, стремящиеся к чему-то особенному, героическому, требующему риска и бросающему вызов всему общепринятому. Они ищут возможность посвятить себя какой-то профессии, деятельности или творчеству. Для них успех будет означать встречу со своим призванием.

Что поможет услышать себя

Случается, что человеку трудно достичь своих целей самостоятельно: он чрезмерно зависим от общественного мнения, ему страшно сделать первый шаг либо допустить ошибку. Значит ли это, что заветная мечта и тот самый успех останутся недостижимыми?

— Если вы понимаете свои свершения, как достижение результата, но есть причины, которые мешают идти по намеченному пути, то помочь может мотивирующая поддержка психолога, работа, направленная на поиск и актуализацию личностных ресурсов, планирование деятельности, тренинги навыков самоорганизации, — рекомендовала Наталья.

В другой ситуации, когда успех воспринимается как слава и признание, стратегия работы со специалистом будет другой. Здесь цели психологического консультирования будут сосредоточены на повышении самооценки и уверенности в себе, могут быть также полезны тренинги уверенности и развития коммуникативных навыков. Имеет смысл поговорить со специалистом о способах самоподдержки либо поискать вместе с ним источники внешней эмоциональной поддержки. Хорошая стратегия — исследовать себя для лучшего понимания личных потребностей, своих чувств, желаний, особенностей личности, характера.

Воспринимаете успех как поиск призвания? Тогда процесс консультирования будет включать исследование личности, а также поиск объективных и субъективных препятствий, с которыми она сталкивается.

Бывает, что целей своих побед человек осознать не может: ему трудно самостоятельно разобраться со своими чувствами, эмоциями и установками. В этом случае можно обратиться за поддержкой к специалисту. Московская служба психологической помощи предоставляет услуги консультирования, а также широкий выбор вебинаров на темы, которые будут интересны многим.

Так, 8 апреля в 15:00 пройдет онлайн-мероприятие «Ценности, определяющие жизнь человека». Вместе с психологом вы разберетесь, почему в зрелом возрасте важны такие ценности, как безопасность, традиции, стремление придерживаться универсальных этических стандартов в жизни.

Еще одна встреча «Формирование жизненного сценария» состоится 13 апреля в 18:00. Участники рассмотрят родительские предписания, а также исследуют пути корректировки своего жизненного сценария .

Кроме того, работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), 7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности на сайте.