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Надежда Бабкина: Разгадать русскую душу невозможно

Дарья Пиотровская

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Надежда Бабкина: Разгадать русскую душу невозможно
Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

Московский государственный коллектив академического театра «Русская песня», художественным руководителем-директором которого является народная артистка России Надежда Бабкина, отметил 45-летие. Певица рассказала «Вечерке» о музыкальных экспериментах, любви к родине и внутреннем стержне.

— Надежда, в своем блоге вы недавно выложили фото, где вы еще студентка, с длинными афрокосами. Вы явно были бунтаркой, и многие ваши воспоминания о тех годах это доказывают. Если бы была возможность, чтобы вы хотели сказать той 17-летней Наде?

— «Надя, жизнь только начинается! Радуйся ей на полную катушку! Хватай все, что в руки идет. Но! Умей притормозить, будь где-то потише, постарайся обуздать свой бунтарский дух — большего достигнешь».

— Рядом с вашим именем часто упоминается слово «Легенда» — «Легенда эстрады», «Легенда народного жанра». А вы согласны с этим?

— Категорически не согласна. Легенда я или нет, должна решать не я, а люди, и уж точно после моей смерти. А я — живой человек. Работающий. Стремящийся достичь новых вершин. Короче, никакая я не легенда. Я просто Надя Бабкина, народная артистка. В легенды меня еще рановато записывать.

— Куда сегодня простираются ваши творческие амбиции? Казалось бы, достигнуто уже абсолютно все.

— Амбиций великое множество. У меня много нереализованных идей. Я упорно двигаюсь в этом направлении и, уверена, достигну успеха. А если нет, все равно хорошо — главное сделать. Так меня научила народная артистка СССР Людмила Зыкина, посмотрев поставленный мной совершенно новаторский спектакль «Когда песок взойдет». Она подошла ко мне после премьеры со словами: «Надя, не важно, как будут говорить — плохо или хорошо. Важно, что ты это уже сделала». Но о планах я предпочитаю помалкивать. Существует ведь поговорка: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи о своих планах»

Надежда Бабкина: Разгадать русскую душу невозможно Фото: Из личного архива Надежды Бабкиной

— Сегодняшняя внешнеполитическая ситуация всколыхнула и культурный мир. Многие деятели искусства покинули страну. На ваш взгляд, это как-то отразится на культурной жизни страны?

— Со многими деятелями искусства, уехавшими за границу, я была в довольно неплохих отношениях. Но не догадывалась об отсутствии у них крепкого внутреннего стержня. Это выглядит как спасение собственной шкуры и полное равнодушие к будущему страны и народа, который их так любил в России. Я не хочу комментировать чужие решения, могу говорить только за себя. Я родилась в России, я люблю Россию. Того же мнения придерживаются артисты моего коллектива, которые верой и правдой служат своему Отечеству.

Я должна быть вместе со своей страной и с людьми, которые каждый день аплодируют мне, приходя в театр «Русская песня». Из одного его названия понятно, что нигде, кроме как в России, я быть не могу. А там — мы чужие. Где родился, там и пригодился — сегодня очень актуальная пословица.

— 2022 год объявлен Годом сохранения культурного наследия народов России. В мире глобализации это очень важно. Но мне кажется, подрастающее поколение эта тема вообще мало волнует. Как, на ваш взгляд, можно исправить ситуацию?

— Необходимо как можно чаще рассказывать о культуре. Надо объяснять, обучать подрастающее поколение, чтобы его представители понимали, чьей земли мы уроженцы и носителями какой великой культуры являемся.

— О загадочной русской душе много говорят и много пишут. В чем загадка русской души?

— В этом вся и суть. Разгадать русскую душу невозможно.

— Сейчас многие народные артисты создают творческие проекты с реперами и блогерами. Не хотели бы сделать что-то подобное? С кем бы могли посотрудничать?

— Ни с кем. Ансамбль «Русская песня» — самодостаточный коллектив. Он не нуждается в дополнительных вливаниях извне.

— Однако в вашем творчестве есть место экспериментам! Например, в новом шоу, «Голоса вселенной», звучит рок-музыка. Расскажите об этом проекте.

— Шоу приурочено к 45-летию Государственного академического ансамбля «Русская песня». Моей затеей было отпраздновать это достойно, модно и современно. Мы назвали праздничное шоу так, потому что русская песня звучит сегодня изумительно. Когда мы поем а капелла, достигаем такого уровня, что замирает все вокруг. Вместе с нами зрители радуются, плачут. В результате оказываемся родственными душами, близкими на генетическом уровне.

Знаете, мы давно не слышали друг от друга слов благодарности, любви, взаимопонимания, нежности, уважения... Все мы разные, но в чем-то одинаковые — мы хотим увидеть человеческое лицо тех, кто стоит на сцене. В программе прозвучало много разнообразного музыкального материала — восточного, азиатского, балканского, греческого, итальянского… Я исполнила русскую народную песню в роковом прочтении, а на сцену въехали классные мужики на «харлеях» (мотоциклы). Это смотрелось круто! Никому, кроме меня, не приходит в голову соединять такое.

— В 1967 году вы победили на Всероссийском конкурсе молодежи в жанре русской народной песни. То есть на сцене вы уже больше 50 лет. Никогда не задумывались об отдыхе от творчества?

— Считаю, что мне рановато задумываться об отдыхе. Есть еще что сказать людям.

Надежда Бабкина: Разгадать русскую душу невозможно Фото: Пресс-служба Русская песня

ДОСЬЕ

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года в городе Ахтубинске Астраханской области. После окончания школы в 1967 году поступила в Астраханское музыкальное училище. В 1971-м стала студенткой Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Во время учебы там организовала вокальный ансамбль «Русская песня».

Решительная казачка

Надежда — дочь потомственного казака. От отца, Георгия Ивановича, ей передалась любовь к музыке — он отлично пел и играл. Родители тем не менее не одобряли желание Надежды стать певицей. Но будущая звезда уже тогда знала, чего хочет, и была решительна. Ансамбль «Русская песня» артистка основала, будучи студенткой.

Немного политик

Надежда Бабкина в 2012 году вошла в число доверенных лиц президента страны Владимира Путина. А в период с 2014 по 2019 год она была депутатом Мосгордумы. Певицу, ведущую активную общественную жизнь, особенно волнуют вопросы сохранения культурного наследия.

Все методы хороши

Бабкина, несмотря на возраст, в отличной форме. Спорт, здоровое питание — вот в чем секрет. И немного пластики — например, подтяжки лица.

Сразить наповал

Как истинная казачка, Надежда владеет боевым оружием — шашкой. Еще звезда обмолвилась, что и кулаком умеет воспользоваться эффективно — «одного удара достаточно»

Устроила свой «модный приговор»

Помимо музыки, Надежда проявила себя как радиоведущая — вела передачу о фольклоре на «Русском радио». В 2010 году звезда стала одной из ведущих шоу «Модный приговор» и помогла многим участницам обрести свой стиль. Еще с дизайнером Викторией Виджани Надежда выпустила коллекцию одежды для дам с нестандартной фигурой.

Виновата ли я, что люблю...

Надежда была замужем за музыкантом Владимиром Заседателевым. В браке, продлившемся 17 лет, родился сын Данила. В 1991 году пара развелась. А в 2003 году внимание публики привлек роман артистки с молодым певцом Евгением Гором. Долгое время они были вместе, но в прошлом году в СМИ заговорили об их расставании. В одном из интервью звезда подтвердила, что одинока.

Большая коллекция

Начиная с 1970-х годов певица собирает статуэтки слонов. Первые фигурки она приобрела в Африке. Куда бы звезда ни приехала, ищет интересные экземпляры в коллекцию.

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