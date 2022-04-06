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Дмитрий Лиханов: Людям остро нужны еда и вода

Ольга Кузьмина  

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Общество
Дмитрий Лиханов: Людям остро нужны еда и вода
Фото: Из личного архива

6 апреля из Мариуполя вернулись представители Российского Детского фонда. Они первыми из российских благотворительных организаций побывали в этой зоне высокого напряжения.

О том, что за помощь была доставлена туда и что происходит в городе, рассказывает очевидец — председатель Российского Детского фонда Дмитрий Лиханов.

— Что за груз вы доставили туда, Дмитрий Альбертович?

— Мы собрали и перевезли с помощью Минобороны 22 тонны воды, перевязочных материалов и детского питания. Груз сначала прибыл в Ростов-на-Дону, оттуда при помощи МЧС его довезли до Новоазовска, в центр, куда приходят все гуманитарные грузы. Затем при помощи бойцов из ДНР мы начали развозить грузы по ПВР — пунктам временного размещения, где в основном находятся женщины, старики и дети, ожидающие регистрации и отправки в Россию. Это жители Мариуполя, и их достаточно много. Хочу подчеркнуть, что в сферу наших забот изначально входило население не только территорий ЛНР и ДНР, но и люди, которые живут в Мариуполе, Херсоне, все гражданское население и особенно дети.

— В ПВР много народу сейчас?

— В селе Безыменском, где расположен первый от Новоазовска ПВР, на 4–5 апреля находилось 480 человек, 100 из них — дети. Дети размещены также в здании детсада, а в местном клубе в основном собраны лежачие старики.

— Вас пропустили дальше?

— Да, после раздачи груза мы поехали в прифронтовое село Виноградное, где принимает раненых скромный полевой госпиталь. На самом деле это не госпиталь даже, а сельский фельдшерско-акушерский пункт, где работают два фельдшера, которые уже не справляются с объемом работы — помощь нужна многим. Там в коридоре лежала девушка Виктория вместе с мужем, мамой и малышом, которому год и один месяц, она прожила в подвале сорок дней. Виктория вышла за водой и получила осколочные ранения в позвоночник и ногу — рядом рванула мина. По словам донецких ребят, которые нас сопровождали в поездке, сейчас очень много поступает больных детей, сильно простуженных, у многих серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом и обезвоживание: в Мариуполе не работает городской водопровод. Это, конечно, гуманитарная катастрофа.

Дмитрий Лиханов: Людям остро нужны еда и вода Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

— В самом Мариуполе вы были?

— В восточной его части. Мы в город вошли первыми из благотворительных российских организаций.

— Коротко: какова обстановка?

— То, что нам показывают по телевизору, соответствует действительности. В восточной части города нет постов, люди готовят на кострах простую еду, чай, греются, много народу с чемоданами, кто-то уезжает на машинах — на границе стоит очередь. Тут же дети... Я подошел к одному мальчишке-шестилетке, жаль, не спросил его имени впопыхах. Спросил: как ты? У нас, говорит, все хорошо, мои мама с папой тут. А на вопрос, почему вы никуда не уезжаете, он ответил просто: «Куда ехать? Тут наш дом!» А дом разбомблен. Пацан ходит с белой повязочкой на рукаве, как у наших военных. Это трогательно, но душа разрывается.

— Под обстрел вы не попали?

— Попали, но все обошлось. Стреляют постоянно. Дети уже безошибочно определяют по звуку, где «прилет», когда снаряд летит к тебе, а где просто грохот.

— Как реагировали на вас люди?

— Благодарили за еду и питье. Это сейчас самое главное. Люди без денег, без работы, без дома. Будущую жизнь отчетливо никто не представляет, говорят только, что она будет совсем другой. Сейчас важно отогреться, оказаться в ситуации, когда не бомбят каждую минуту, найти своих — много потерявшихся.

— Чего не хватает острее всего?

— Один из бойцов из ДНР с позывным «Ангел» занимается тем, что вытаскивает детей из подвалов. Он сказал, что остро нужны педиатры и лекарства. Я связался с омбудсменом Анной Кузнецовой, сказал, что в Виноградном нужен мобильный госпиталь и врачи. Она уже ответила, что педиатров пришлют, а вопрос с госпиталем решается.

— Иные благотворители спешно отвалили за границу. Как можно оказать помощь через вас?

— На сайте Российского Детского фонда открыт раздел, в котором можно изучить программу помощи, там подробно рассказано, что мы собираем, где и как. Там же есть и номер расчетного счета для тех, кто хочет откликнуться на беду.

ДОСЬЕ

Дмитрий Лиханов родился в 1959 году, сын писателя и создателя РДФ Альберта Лиханова. Российский журналист и прозаик, лауреат Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России», председатель Российского Детского фонда и Фонда защиты детей.

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