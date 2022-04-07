Психологи назвали пять факторов, влияющих на отношение людей к своим желаниям и потребностям

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Что такое забота о ребенке или пожилых родителях, знают, пожалуй, все. При этом вопрос о том, насколько бережно человек обращается в жизни с самим собой, многих может поставить в тупик. Во Всемирный день здоровья специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина рассказала подробнее о значимости внимательного отношения людей к своим желаниям и потребностям.

Душевная гармония

Весна — традиционная пора генеральных уборок. Что, если провести субботник не на прилегающей к дому или офису территории, а внутри себя? Подумайте, что сейчас тревожит, что радует, что вызывает напряжение и удовольствие, чего хочется или от чего устали, каких чувств много либо стало меньше и почему. Нравится ли то, что испытываете?

— Забота о себе в данном случае подразумевает не только объективный взгляд на собственную личность и индивидуальные качества, но и следующее за таким внутренним диалогом обязательное избавление от того, что вызывает дискомфорт и мешает быть самими собой, — говорит психолог.

Здоровье тела

Одни считают заботой о себе долгий сон, вкусную еду и ограничение нагрузок. Другие, наоборот, придерживаются мнения, что отсутствие постоянного движения, соблюдения принципов рационального питания и режима дня — это проявление безответственного отношения к себе и пренебрежения к собственному организму.

Однако самая упрямая вещь — факты! Они все же выступают за поддержание здорового образа жизни и отсутствие переедания, регулярные медицинские осмотры и физические нагрузки, грамотное лечение в случае заболеваний. Важно превратить заботу о своем теле в приятную привычку, избегая появления стресса на насилие над организмом в виде изнуряющих тренировок и диет.

Любовь к тому, что делаешь

Хорошо зная свои предпочтения, склонности, преимущества, способности и недостатки, выбрать дело по душе достаточно просто. Работа, профессия или род деятельности, которую люди выбирают, занимает значительную часть жизни. Так стоит ли обрекать себя на то, чтобы заниматься тем, что противоречит вашей сути?

Если по каким-то причинам в самом начале трудового пути выбрать в действительности любимую специальность не получилось, то позаботиться о себе, начав делать то, что нравится, можно в любой момент.

Оставьте сомнения в стороне — дорогу осилит идущий, а успех приходит к тем, кто точно знает, чего хочет добиться. Кстати, когда идет речь о любви к выбранному делу, имеется в виду не только профессия, но и воспитание детей, выращивание овощей или приготовление обеда домочадцам. Так, прислушиваясь к внутреннему голосу и откликаясь на него, вы имеете возможность прожить яркую, насыщенную и счастливую жизнь.

Благополучие родных и близких

Сложно представить недовольным и конфликтующим человека, который находится в ладу с самим собой, здоров и востребован в профессиональном плане. При этом переживания по поводу сложностей в личной жизни или из-за рабочих неурядиц обычно выплескиваются именно в семье. Родные люди принимают удар в виде плохого настроения, придирок, слез, а иногда наших истерик и агрессии.

Подобное поведение можно позволить себе лишь тогда, когда никого не изображаешь и являешься самим собой. С одной стороны, это ценно, с другой — имеет смысл задуматься, насколько тяжело выдерживать такие проявления чувств тем, кто дорог. Понимая и контролируя эмоции, вы оберегаете не только себя, но и близких. А забота тех, кто любит тебя безусловно, — поистине самое высшее благо, которое даровано человеку.

Ощущение счастья

О счастье у каждого свои представления. Для одних это успехи детей, для других — дело мечты или собственное здоровье, для кого-то — сама возможность жить, видеть небо, слышать лес и быть с теми, кого любишь.

Попробуйте сформулировать, что счастье значит для вас, и почти наверняка в большинстве случаев окажется особенно значимой возможность… заботиться. Здесь речь может идти о людях, природе, мире, отношениях, доме или красоте. Проявляя внимательное отношение к другим, мы так заботимся о себе, становимся лучше, добрее и счастливее.

— Получается, что бережное отношение к себе выражается в заботе о том, что нас окружает. И только сохраняя мир внутри каждого из нас, можно сберечь все то, что так дорого в мире внешнем всему человечеству, — добавила специалист.

Если самостоятельно трудно понять, в какой поддержке и заботе нуждаетесь лично вы, обратитесь за консультацией к специалистам Московской службы психологической помощи. Кроме того, вы можете стать участником вебинаров по самопознанию и саморазвитию.

Так, 7 апреля в 12:00 пройдет онлайн-мероприятие «Ресурсы нашего душевного здоровья». Вы узнаете, как заботиться о своем душевном равновесии, повысить стрессоустойчивость и какими ресурсами душевного здоровья пользоваться в повседневной жизни.

Также доступен круглосуточный телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Все подробности на сайте.