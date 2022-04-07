Психолог назвала 10 эффективных методов управления временем

Кадр из фильма «Твои, мои и наши» / 2005 год

Если вы постоянно загружены работой и домашними делами, возможно, стоит пересмотреть подход к планированию. Управление временем — важнейший навык, который может существенно облегчить жизнь. С начала 2022 года в столичные семейные центры обратилось более 1,2 тысячи человек с желанием научиться эффективному тайм-менеджменту. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Измайлово» Анна Акимова.

По словам специалистов, чаще других от нехватки времени страдают многодетные мамы. Не всем удается одновременно реализовать себя в профессии, растить детей, создавать уют в доме, уделять внимание близким и при этом сохранять душевное равновесие.

В семейный центр обратилась Ксения. Недавно у нее родился третий ребенок — сын Иван. С его появлением привычный уклад жизни изменился: малышу особенно необходимо внимание мамы.

— Уже зная, как быстро растут дети, я хотела больше времени проводить с Ванечкой — уделять ему внимание, запечатлеть в памяти каждое мгновение жизни сына. В то же время дочери Яна и Алена — подростки и нуждаются в моей помощи и поддержке постоянно. Разрываясь между детьми и бытом, я совсем не уделяю времени себе, постоянно чувствую усталость, стала раздражительной, — рассказывает Ксения.

Психолог объяснил женщине, что поспособствовать решению проблемы может правильная организация времени. Специалист рассказал о практике грамотного тайм-менеджмента и поделился советами, как успевать справляться с делами и оставаться в ресурсе. Благодаря рекомендованным психологом приемам у Ксении появились силы на саморелизацию и свободное время, она стала чувствовать себя спокойнее. Теперь многодетная мама успевает заниматься йогой, вернулась к былому увлечению живописью.

— Многие женщины, чтобы избежать негативных оценок со стороны близких или знакомых, пытаются успеть все. Жизнь в постоянном цейтноте и напряжении не доставляет радости. Не стремитесь стать идеальной мамой, расставляйте приоритеты и делайте в первую очередь то, что считаете наиболее важным, а все остальное — по возможности, — говорит психолог.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Найдется дело для каждого

Разделяйте с детьми обязанности по дому, так вы приучите их к порядку и ответственности. Например, если вы собираетесь загрузить стиральную машину, пусть дети отсортируют цветное и белое белье. Или поручите им вытереть пыль с книг, навести порядок в своей комнате. Так у вас освободится время, чтобы провести его всем вместе: почитать вслух, погулять в парке или поиграть в настольные игры.

Оптимизируйте быт

Например, готовить любимые блюда для домочадцев можно одновременно: суп варится на плите, второе — в мультиварке, а в духовке тем временем подрумянивается пирог.

Совмещайте саморазвитие с прогулками на свежем воздухе

Катая коляску по парку, послушайте аудиокнигу, для которой все никак не находилось времени.

Воспитывайте в детях самостоятельность

Можно отправить ребенка в магазин со списком продуктов, которые нужно купить. Он увидит своими глазами, сколько времени и сил затрачивает мама каждый день на покупки. Также ребенок научится анализировать свои траты и не совершать бездумных покупок. А у вас освободится время, которые вы провели бы в супермаркете.

Составляйте список дел на следующий день

Планируйте распорядок дня, предполагая, сколько времени вы потратите на то или иное занятие. Полезно вести список так называемых гибких дел, которые не зависят от времени. Если какая-то задача срывается, то ее можно заменить чем-то из этого списка.

Не пытайтесь все успеть

Делать это значит постоянно быть в напряжении. Научитесь спокойно принимать, что иногда все идет не по плану. Опоздали на автобус — это прекрасная возможность пройтись пешком, подышать свежим воздухом. Расслабьтесь и выдохните, не забывайте, что дети перенимают ваши эмоции.

Начинайте день правильно

Завтрак в чистой и уютной квартире зарядит положительной энергией всю семью. Постарайтесь навести порядок с вечера: помойте посуду после ужина, разложите все по своим местам. Показывайте детям своим примером, как следует поддерживать порядок дома.

Совмещайте полезное с полезным

Давайте детям небольшие поручения и обязательно хвалите за выполненное задание. Например, вы готовите суп на обед: пусть дети сосчитают, сколько картофелин вы нарезаете или сколько мясных фрикаделек кладете в бульон. Так вы будете спокойны, что дети под вашим присмотром, а заодно и навыки счета у них разовьете.

Время для себя

Выделяйте для себя хотя бы 15-20 минут между ежедневными заботами. Выпейте кофе в тишине или прочитайте интересную статью в журнале, пока завтракаете. Перед сном можно принять горячую ванну и сделать любимую маску для волос.

Расставляйте приоритеты

Например, у вас заболел ребенок и запланирована уборка в квартире. Что для вас важнее: проявить заботу о малыше или привести квартиру в порядок? Какой бы выбор вы ни сделали, помните, что домашние дела никуда не убегут.

СПРАВКА

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.