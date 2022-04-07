В апреле в центре «Профессионал» онлайн-обучение пройдут более тысячи человек

Фото: Pexels

Этой весной москвичи смогут освоить новое направление работы на разных онлайн-курсах или повысить свой профессиональный уровень. В центре «Профессионал» в апреле стартуют порядка 40 курсов в дистанционном формате. К обучению смогут приступить более 1000 человек.

В центре представлены самые актуальные направления в сферах ИТ, интернет-коммуникаций, финансов, продаж, образования, административной работы. Полный список программ доступен на сайте.

Есть возможность пройти курсы по программированию, кибербезопасности, компьютерной графике, таргетингу. Москвичам предлагается изучить современное программное обеспечение для работы в логистике, закупках, бухгалтерии, управлении персоналом. Можно выучиться на бизнес-тренера, дизайнера интерьеров или освоить продажи на маркетплейсах.

Обучение проходит на образовательной платформе центра «Профессионал». Оно состоит из вебинаров, практических занятий в группе, самостоятельной работы.

Время обучения варьируется от недели до двух-трех месяцев. Каждый сможет подобрать то, что подойдет ему. Если необходимо только обновить знания в своей сфере, изучить программное обеспечение или конкретные инструменты, подойдут довольно короткие курсы повышения квалификации. Если человек хочет освоить новую профессию с нуля, профессиональная переподготовка потребует больше времени. Зато после таких курсов выпускники смогут начать карьеру в новой сфере.

— Во время обучения слушатели проходят онлайн-тренинг по успешному трудоустройству. Если необходима личная консультация по поиску работы, они могут обратиться за помощью к карьерным консультантам центра. Специалисты помогут построить карьерный трек, подскажут, как правильно составить резюме, подобрать вакансии, подготовиться к собеседованию. Кроме того, учебный центр сотрудничает со многими московскими работодателями и предлагает своим выпускникам актуальные вакансии, — рассказала Елена Крутицкая, директор центра «Профессионал».

Обучение проводится на базе среднего профессионального образования. Чтобы приступить к занятиям, потребуется только компьютер или ноутбук и быстрый домашний интернет.

Желающим попасть на курсы необходимо обратиться в столичный центр занятости населения и оформить заявку. Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены нуждающихся семей с детьми.

О ЦЕНТРЕ

В учебном центре «Профессионал» можно повысить квалификацию или пройти профессиональную переподготовку по основным востребованным направлениям. Также в центре помогают выпускникам найти новую работу. Связаться с сотрудниками можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или написать на почту eduprof@social.mos.ru.