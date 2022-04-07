Все о сезонном хранении резины. Храним шины или колеса правильно

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Хранить шины на балконе или в гараже можно со спокойной совестью, если придерживаться нескольких простых правил. Благодаря им резина прослужит дольше, а вы сможете избежать неприятных сюрпризов во время её эксплуатации.

Общие рекомендации

Добиться идеальных условий, таких, которые соблюдены в специализированных хранилищах шин, получается далеко не всегда, но на некоторые важные показатели все-таки можно повлиять:

Соблюдать температурный режим. Допустимая температура хранения шин — от 0 до +35 градусов. От мороза в резине могут образовываться микротрещины, приводящие к преждевременному износу и разрывам, а от сильной жары может нарушиться структура компаунда (особенно у зимнего комплекта).

Не допускать избыточной влажности. В сырых помещениях, под постоянным воздействием влаги металлокорд может подвергнуться коррозии, что приведет к отслоению протектора и искривлению брекера.

Беречь от солнечных лучей. Ультрафиолет меняет структуру резинового состава, что часто приводит к возникновению «сухой гнили» — пересыханию протектора. Вследствие такого воздействия шина теряет свою эластичность, становится менее прочной и обеспечивает худшее сцепление с дорогой.

Не допускать контакта с агрессивными жидкостями. Машинное масло и другие ГСМ, попадая на резину, впитываются в ее структуру, вызывая локальные повреждения. Что может привести к разрывам в процессе езды, неравномерному износу, потере эластичности.

Следует учитывать, что расположение вблизи отопительных приборов, озонаторов также ухудшает качество резины.

Эталонные показатели среды, которые поддерживаются в профессиональных сервисах хранения шин , соответствуют температуре воздуха от +10 до +21 градуса, влажности воздуха — в пределах 60-70%. Именно при таких условиях резина благополучно переносит длительное бездействие.

Подготовка к хранению

Для того, чтобы максимально исключить воздействие негативной среды на покрышки, необходимо тщательно помыть колеса, удалить грязь, химические жидкости, вытащить все камни из протектора. В идеале — после мойки воспользоваться специальными ухаживающими растворами, которые способствуют выталкиванию влаги из микропор резины. Спецсредства актуально использовать в регионах с холодным климатом. Они помогают сохранить свойства шины при резком изменении температуры до уровня ниже нуля.

Правильное складирование

Важно учитывать, что колеса в сборе и шины без дисков хранятся по-разному.

Покрышки на дисках подвешивают каждое по отдельности или располагают лежа друг на друге. Это помогает сохранить правильную геометрию и не допустить деформации от долгой статической нагрузки. При горизонтальном складировании рекомендуется раз в месяц менять чередование покрышек.

Шины без дисков хранят только стоя. Можно оборудовать специальный стеллаж, перегородки которого должны быть без острых краев во избежание деформации в месте контакта. Класть резину друг на друга и тем более подвешивать нельзя, так боковины потеряют свою изначальную форму.

Упаковывать шины на время хранения можно в специальные чехлы, если это открытый воздух или балкон. Пакеты в данном случае использовать не рекомендуется, поскольку в них накапливается конденсат. Целлофан лучше использовать только при транспортировке или для защиты резины от негативных внешних факторов (например, в гараже, где есть риск попадания агрессивных жидкостей).

Отклонение от рекомендаций не означает, что шины станут однозначно непригодными, но если нет возможности создать более-менее приемлемые условия, тогда лучше обратиться к профессионалам. Многие автосервисы, такие как ШИНСЕРВИС, систематически проходят международный аудит по качеству оказания услуг хранения. Это гарантирует не только безусловное соблюдение норм, но и помогает получать актуальную информацию об оптимизации организации сервиса. Водители подтверждают, что в правильных условиях резина служит как минимум на 1-2 сезона дольше и сохраняет свои характеристики на протяжении всего срока эксплуатации.

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