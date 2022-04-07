Фото: Из личного архива Николая Бурляева

Легенда экрана, человек неравнодушный, умеющий отстаивать свою позицию. Искусство для него — миссия, а патриотизм — не пустые слова. Николай Бурляев — тот собеседник, с кем уместно поднимать глобальные темы: о братских народах, о своем месте в мире, о наших культурных истоках и современном наследии.

— Николай Петрович, сейчас, на фоне попыток стереть «русский след» в европейской культуре, подлинная история сама напоминает о себе. Вот, знаковая дата для мирового кинематографа — 90-летие Андрея Тарковского.

— Величайший режиссер планеты… 4 апреля на родине Андрея Арсеньевича мы этот день отметили: я провел в Иванове творческую встречу с показом фильма «Иваново детство», в Юрьевце правящий архиерей совершил молебен. Но, безусловно, мастер такого масштаба достоин большего. Я давно предлагал, еще министру Мединскому, создать культурный центр, посвященный Тарковскому. Хочется надеяться, проект когда-нибудь все-таки осуществят — и в России будет место притяжения деятелей кино со всего мира.

— Вы стали основателем и идейным вдохновителем кинофорума славянских и православных народов «Золотой Витязь», который стоит особняком среди множества фестивалей…

— Трудно объективно оценивать свое детище, это должны делать другие, а то, что форум стоит особняком, совсем не делает чести руководителям культурных ведомств. Ведь «Золотой Витязь» собирает не только славян: понятия «славянский» и «православный» были вынесены за рамки названия, поскольку к нам стали ездить практически изо всех стран — за тридцать лет около шестидесяти государств! Наш девиз — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Так что это — соборное место для позитивных сил всего земного шара. Тем не менее наша корневая система — все равно славянство. Ибо еще Ф. М. Достоевский говорил, что у России есть две всемирно-исторические задачи: славянство и православие.

— А насколько качественно мы реализуем это в художественном плане, на ваш взгляд?

— Славянство обязано быть нашей главной темой, но, увы, она находится в забвении. Поэтому я пребываю в большой тревоге. Помните, Пушкин писал: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? // Оно ль иссякнет? вот вопрос». И Тютчев обращался к славянам: «Опально-мировое племя, // Когда же будешь ты народ? // Когда же упразднится время // Твоей и розни, и невзгод, // И грянет клич к объединенью, // И рухнет то, что делит нас?..» Так вот, этот самый клич к объединению тридцать лет назад и провозгласил «Золотой Витязь».

И именно деятели кинофорума стали инициаторами президентского указа об основах государственной культурной политики. Мы заложили этот первый краеугольный камень нашей идеологии.

Нынешние кинематографисты, почти все, предали кино как искусство. Они ударились в рынок, где требуется сбывать товар, который лучше продается, темы ниже пояса и пр. Когда я был в Общественном совете при Минкультуры, мы анализировали работу Фонда кино: получалось, что на 300 картин лишь 5–7 достойных, остальные направлены на понижение духовного уровня, никакой глубины, эффектная пустота. Ползает наш кинематограф по горизонтали, показывает проституток, наркоманов, убийц, олигархов…

Справедливости ради, не все так удручающе. Уже тринадцатый год наш «Золотой Витязь» посвящен не только кино: сейчас в рамках форума искусств мы собираем также самое лучшее из театра, музыки, живописи, литературы.

Фото: Из личного архива Николая Бурляева

— В текущей ситуации не могу не спросить вас о личных связях с украинцами, как вы видите возвращение прежней дружбы между нашими народами?

— Как раз на днях говорил об этом в Думе, на собрании всех конфессий. Мой прапрапрадед, Кондрат Дмитриевич Бурляй, полковник запорожский, в 1654 году был послан Богданом Хмельницким с посольством о присоединении Украины к России. Так что на Украине жили мои предки, поэтому мне было особенно больно наблюдать все эти тридцать лет, что с ней происходит.

У меня было много друзей в тогдашней киноэлите Киева. Я часто туда прилетал, отсматривал фильмы в Минкультуре Украины для своего фестиваля. И видел, что если в советском кинематографе отрицательными персонажами были фашисты, которые жгли, расстреливали, насиловали украинских женщин, то уже в начале 1990-х годов их роль заняли светловолосые и голубоглазые русские в форме НКВД.

Понятно, что я не брал эти ленты, выбирал то, что нам подходило, и их авторы с удовольствием приезжали к нам в Севастополь. И Богдан Ступка, и Николай Олялин, и Ада Роговцева, и Юрий Ильенко, и Раиса Недашковская, и многие другие. Правда, в 2014 году, когда грянул Майдан, их всех словно отсекло, приезжал только один, ныне уже покойный, заслуженный артист Украины Алексей Колесник, воин, славянин, не предавший нашего братства, даже когда у него начались проблемы с СБУ. Так вот я думаю, что с молчаливого согласия, а порой и из-за подыгрывания новому нацистскому режиму, воспиталось целое поколение русофобов. И сейчас проливается кровь...

Хочется надеяться, что в будущем все восстановится, мы увидим возвращение в Святую Русь триединого начала: Россия — Белоруссия — Украина. Хотя, безусловно, травмы, жертвы так просто не забудутся. Но эта беда была допущена Украиной при поддержке Европы.

ДОСЬЕ

Николай Бурляев родился 3 августа 1946 года в Москве. Народный артист РФ, кинорежиссер, писатель, член Патриаршего совета по культуре, президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь», депутат ГД. Снимался в фильмах: «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Служили два товарища», «Военно-полевой роман», «Мастер и Маргарита», «Мама вышла замуж» и др. Снял ленты «Пешехонская старина», «Лермонтов», «Все впереди» и др.