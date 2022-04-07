Весна приходит с песнями: в Москве отметили многонациональный праздник Навруз

Елизавета Вартаньянц с племянницей Аней Строгиловой на празднике Навруз / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Трансляцию празднования московского Навруза посмотрели более двух миллионов человек.

В этом году праздник встречи весны вновь собрал гостей в режиме онлайн. Трансляция с основной площадки — концертного зала «Градский Холл» — перемежалась с включениями из разных городов. Таджикская музыка сменялась узбекской, чувашские танцы — татарскими.

— Навруз для нашего народа важный праздник. Начало весны словно начало новой жизни, — говорит одна из участниц концерта, татарка Камилла Хайерова. На девушке — ярко-зеленый народный костюм как символ пробуждающейся весны. Сделан наряд руками казанских мастеров.

Какой же праздник без угощений! Мастер-класс по приготовлению плова в онлайн-режиме провел бренд-шеф, эксперт в области узбекской кухни Хаким Ганиев. Впрочем, плов не единственное традиционное блюдо. Например, узбеки и киргизы готовят сумаляк.

— Это сладкая паста из проращенной пшеницы, которую варят в масле сутки. В блюдо добавляют камушек. Кому он попадется, тот будет удачлив весь год, — рассказывает киргизка Тамира Камбарова.

На празднике она исполнила «Мелодию Кыргызстана».

К поздравлениям присоединились звезды эстрады.

— Я от всей души хочу поздравить всех с замечательным праздником Навруз. Хочу пожелать всего самого доброго, светлого, крепкого здоровья и мира вашему дому, — обратилась к зрителям Алсу.

Вышел на сцену и кумир молодежи — певец Хабиб, автор песни «Ягода малинка». На своей родине в Казани он всегда отмечал Навруз.

— Россия — многонациональная страна. Очень много людей отмечают этот праздник, — говорит Хабиб. — И важно поддерживать людей, которые его празднуют в Москве, таким концертами, как этот.

Яркий и веселый Навруз Москва отметила в шестнадцатый раз.

— До пандемии мы проводили праздник на ВДНХ, в 75-м павильоне, куда приходили более 50 тысяч человек. А когда в 2021 году впервые провели Навруз онлайн, его трансляцию в первый же день посмотрели более 1 миллиона 200 тысяч человек, — рассказал руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. — Этот праздник — многонациональный. А значит, он поможет нам понять друг друга. И самое главное — сплотиться. Потому что Москва и Россия — прекрасный дом для всех национальностей. И мы делаем все для того, чтобы укреплять наше добрососедство и дружбу.

А те, кто не успел присоединиться к празднику, могут увидеть его в записи на сайте navruz.online.