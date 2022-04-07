Главная выставка страны раздала Золотые знаки

Директор Музея Гаража особого назначения ФСО России Елена Жулина получила награду за вклад в экспозиционную деятельность ВДНХ / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

На Выставке достижений народного хозяйства состоялась торжественная церемония вручения Золотого знака ВДНХ представителям науки, бизнеса, культуры, госорганизаций — за вклад в развитие выставки.

Церемония награждения проходила в павильоне № 34 «Космос», и это даже в чем-то символично в преддверии Дня космонавтики. Пока огромный глобус в середине павильона совершал круг вращения с запада на восток, приглашенные лауреаты и гости под живой оркестр занимали места в зрительном зале.

Первые награды достались директору Главного ботанического сада имени Цицина Владимиру Упелниеку и старейшему работнику учреждения Зиновию Кузьмину за защиту, сохранение и пропаганду сельскохозяйственного наследия академика Николая Цицина. Медали вручил генеральный директор выставки Сергей Шогуров.

— Я очень признателен, что руководство выставки оказало нам честь быть награжденными золотыми знаками в числе первых лауреатов. Главный ботанический сад и ВДНХ неразрывно связаны на протяжении многих десятилетий творческим сотрудничеством. Мы вместе обеспечиваем посетителей образовательным, развлекательным и активным досугом. А в феврале 2020 года мы подписали соглашение, основной идеей которого стало создание единого комфортного пространства, — поделился Владимир Упелниек.

Следующей за почетной наградой на трибуну поднялась заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы Юлия Логинова. Она была куратором реставрационной группы, благодаря которой павильоны «Космос», «Азербайджан», «Казахстан», «Украина», «Арка южного входа» и другие объекты культурного наследия обрели новый вид. Впрочем, Юлия считает Знак не только своей наградой — трудился ведь целый коллектив!

— Я рада быть сопричастной к истории и возвращать выставке облик 1954 года, — отметила Юлия Логинова. — Получать награды приятно, но наше главное достижение в том, что выставка реставрируется, бережно сохраняется наследие минувшего.

У следующего лауреата, Агнессы Осиповой — директора сети общественного питания, развернувшей на ВДНХ павильоны летних кафе-мороженых, с выставкой связаны не только рабочие отношения, но и теплые детские воспоминания.

— ВДНХ — это любимое историческое и культурное пространство для миллионов москвичей и для меня лично.

Помню 1980-е годы, когда я была еще школьницей и приходила в этот павильон смотреть на экипировку космонавтов, — рассказала новоиспеченный лауреат. Тогда я еще не подозревала, что моя карьера будет связана с ВДНХ. — Наша компания работает здесь с 2010 года, радует посетителей сервисом, инновационными продуктами, образовательными и развлекательными программами.

Агнесса Осипова получила награду за долгосрочное и эффективное сотрудничество и вклад в повышение имиджа ВДНХ.

Лауреатами премии также стали летчик-космонавт, президент центра «Космонавтика и авиация» Федор Юрчихин, младший менеджер Департамента коммерческих программ и работы с партнерами ВДНХ Людмила Головина, которая работает на выставке больше 53 лет, генеральный директор учреждения «Гормост» Юрий Иванков, гендиректор «Русский лед девелопмент» Евгений Комаров и целые трудовые коллективы: работники павильона № 25 «Нефть» и Музея Гаража особого назначения Федеральной службы охраны РФ.

— Мы старались, чтобы музей такой узкоспециализированной тематики стал современным и интересным пространством для всех возрастов. Через машины первых лиц государства мы рассказываем историю отечественного автопрома, — делится директор Музея Гаража особого назначения ФСО Елена Жулина. — Учреждение работает на территории ВДНХ меньше года, и мне очень приятно, что команду музея отметили в самом начале пути. Это будет нашей мотивацией для дальнейших свершений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шогуров, генеральный директор ВДНХ:

— Награждение памятными медалями, дипломами и ценными подарками началось с открытия ВДНХ в 1939 году. В послевоенное время эту замечательную традицию продолжили. За всю историю выставки до 2014 года награды получили более миллиона человек. Вся информация о них находится в архивах ВДНХ, которые оцифрованы уже на 85 процентов. В этом году мы решили возобновить традицию и снова вручить награду достойным трудовым коллективам.