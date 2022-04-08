В семейных центрах столицы двум тысячам подростков помогли раскрыть эмоциональный интеллект

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Умение осознавать свои эмоции и управлять ими, понимать свои и чужие намерения, экологично выстраивать коммуникацию — все эти навыки необходимы для успешной жизни в обществе. С начала года более двух тысяч подростков посетили занятия по развитию эмоционального интеллекта в семейных центрах столицы. Рассказываем, как проходят встречи и что они дают ребятам.

В семейный центр обратилась Наталья, мама 14-летней Полины. Женщину беспокоило, что девочка замкнута, у нее почти нет друзей. Между мамой и дочерью не было взаимопонимания. Полина требовала от матери много внимания, при этом не хотела помогать в быту.

Чтобы развить коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект, девочке предложили участвовать в психологических тренингах. Полученные знания она смогла закрепить на творческих мастер-классах, которые проводятся в семейных центрах еженедельно. Полина начала смелее вступать в разговор, стала более уверенной в себе и нашла новых друзей.

— Прежде я боялась новых знакомств и больших компаний, стеснялась, не знала, как себя вести. На тренингах нам показали разные варианты, как можно знакомиться, что говорить, как лучше понимать окружающих. Теперь мне более комфортно общаться с самыми разными людьми, — рассказывает Полина.

Сейчас девочка легче вступает в контакт. Отношения с мамой кардинально изменились: Полина стала смотреть на ситуацию из позиции «что я могу сделать». Она помогает маме готовить и наводить порядок дома, в их жизни появились теплые вечерние беседы, совместные прогулки.

IQ — не главное

Подростковые клубы в семейных центрах — это место общения, встреч, объединения по интересам и саморазвития.

Навыки эмоционального интеллекта подростки развивают на занятиях и тренингах, встречах с интересными людьми. Усваивать материал ребятам помогают ролевые и коммуникативные игры, групповые дискуссии, арт-терапия.

На таких занятий подростки учатся:

осознавать и принимать свои чувства и эмоции, контролировать их;

общаться с другими людьми, находить с ними точки соприкосновения;

распознавать и признавать чувства окружающих, представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему;

конструктивно реагировать на агрессию и выходить из конфликта.

Школьники, которые давно посещают подростковые клубы, отличаются уверенностью в себе и открытостью в общении. Навыки, полученные ими на занятиях, ребята применяют во всех сферах своей жизни.

— Логического мышления и широкого кругозора недостаточно для современного человека. Успех в профессиональной и личной сферах на 80% определяет именно уровень эмоционального интеллекта, и лишь 20 процентов приходится на IQ, то есть на мыслительные способности, — отмечает психолог семейного центра «Коптево» Ксения Власова.

Развиваем эмоциональный интеллект самостоятельно

Учитесь осознавать свои эмоции и называть их. Произносите вслух, что вы чувствуете. Принимайте эмоции и старайтесь проживать их без ущерба для себя и окружающих. Научитесь отделять эмоции от себя. Вы всегда больше, чем эмоция. Старайтесь найти и понять причину эмоций, которые испытываете. Пробуйте изменять свои эмоции через тело. Испытывая раздражение, гнев, выпрямите спину, расслабьте челюсть, улыбнитесь. Практикуйтесь в распознавании эмоций. Наблюдайте за людьми, чтобы определить, что они чувствуют.

НА ЗАМЕТКУ

Для поддержки московских семей в столице работают 28 городских организаций: 25 «Моих семейных центров», а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты центров работают над восстановлением отношений между детьми и родителями, оказывают правовую и психологическую помощь, проводят тренинги, развивающие занятия и многое другое.

Также на базе столичных семейных центров созданы службы медиации, которые готовы принимать граждан по таким спорным проблемам, как детско-родительские отношения, межличностные, семейные и супружеские конфликтные ситуации, проблемы, связанные с бракоразводными процессами.

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.