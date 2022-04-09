Дача строгого режима: за что могут оштрафовать владельцев садовых участков

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Совсем скоро стартует дачный сезон, который может принести не только отличный урожай, но и неожиданные штрафы. «Вечерка» вместе с юристом Алексеем Микаеловым разбиралась, что не стоит делать на своем участке.

У ваших соседей прекрасные цветочные клумбы, на грядках растут огурцы, помидоры, зелень. Но всего этого не видно из-за вашего высокого забора? Тогда вам грозит штраф, говорит Алексей Микаелов.

— Максимальная высота забора должна быть не более 1,8 метра, — пояснил юрист. — Если же он выше, то соседи могут пожаловаться на вас из-за того, что забор бросает тень на их участок.

Помимо этого, ограждение должно пропускать солнечный свет, то есть из сплошного металла установить забор нельзя. Минимальный штраф за нарушение — пять тысяч рублей. Есть определенные требования и к пожарной безопасности на участках. По словам Алексея Микаелова, газон должен быть пострижен и не может быть сухим.

Что особенно важно с началом сезона пикников — нельзя разводить костер в период противопожарного режима и устанавливать мангал очень близко к дому — за это могут оштрафовать на сумму до четырех тысяч рублей и до трех тысяч рублей соответственно.

— Наличие сорняков и мусора на участке карается штрафом от 20 до 50 тысяч рулей, — добавил юрист. — Также за возведение самовольной постройки может быть назначен штраф до пяти тысяч рублей.

Мало кто знает, что и незаконное ведение коммерческой деятельности на территории участка тоже наказуемо. Мы часто привыкли видеть пожилых людей, которые продают выращенные ими овощи, ягоды, но налогов они не платят.

Так, по словам Алексея Микаелова, делать нельзя. Эксперт предостерегает — с вас могут взыскать 40 процентов от заработанной суммы. А вдогонку и назначить штраф за незаконную коммерческую деятельность — до двух тысяч рублей.

— Оформить участок под сельхозназначение проще, поэтому часто владельцы так и поступают, но в итоге строят на этой территории частные жилые дома. Нецелевое использование земли может грозить не просто штрафом, а даже изъятием этого участка, — подчеркнул эксперт.

Юрист добавил, что все эти правила на самом деле действуют уже давно.

— Просто многие не знают законов, но от ответственности это не освобождает, — рассказал он.

Изменилось только одно. Раньше власти узнавали о нарушениях по жалобам соседей. Теперь для проверок дачных участков используют дроны.

Юрист Алексей Микаелов напомнил, что любой штраф можно оспорить через суд, но это процедура сложная, длительная и затратная.

— Считаю, что надо упростить ее и перевести в электронный вид, например, на портал госуслуг, — поделился эксперт.

КСТАТИ

При установке туалета на участке отходы не должны попадать в почву и в грунтовые воды. Расстояние между туалетом и другими постройками должно быть не менее двух метров до забора и не менее 12 метров до других сооружений. При нарушении требований — штраф до пяти тысяч рублей.