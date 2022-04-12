Призывники под защитой: новобранцев никто не отправит служить ни в какие «горячие точки»

Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Президент России Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу с 1 апреля по 15 июля 2022 года в ряды Российской армии и Военно-морского флота встанут 134,5 тысячи новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. «Вечерняя Москва» изучила особенности призыва срочников, проходящего в условиях проведения специальной военной операции России на Украине.

На селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России было объявлено, что первые отправки новобранцев весеннего призыва 2022 года к местам прохождения службы поручено начать в третьей декаде мая.

Но во всех военных комиссариатах страны уже начаты подготовительные мероприятия, и уже возникает все больше вопросов у самих призывников и их родителей. Попробуем ответить на главные из них.

Могут ли солдата-срочника отправить на Украину?

Нет. На совещании в Национальном центре управления обороной глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни на Украину, ни в какие другие «горячие точки». Так уже происходит давно: в Сирии и в миротворческой миссии на линии разграничения в Нагорном Карабахе служат исключительно военнослужащие по контракту. Только контрактники из Воздушно-десантных войск вылетали и на усмирение бунта в Казахстане.

В первые дни специальной военной операции России на Украине, невзирая на приказ министра обороны, по недосмотру отдельных командиров в составе ряда батальонных тактических групп оказались солдаты, служащие по призыву.

Информация об этом была доложена Владимиру Путину и Сергею Шойгу. Срочников отозвали в Россию, должностные лица системы военного управления, нарушившие приказ, наказаны.

Сейчас на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик выполняют задачи только профессиональные военные.

У кого есть право на отсрочку от службы?

Все отсрочки от призыва указаны в Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе». Так, для молодых людей оговорена возможность для получения образования. Успешно прошедшие итоговую аттестацию выпускники школ имеют право на отсрочку от призыва для поступления в вузы до 1 октября.

Отсрочка по закону положена обучающимся на очных отделениях студентам, сотрудникам МЧС, МВД и ФСБ, опекунам несовершеннолетних и тем, кто ухаживает за близким родственником. Срок призыва переносится отцам-одиночкам, отцам двух и более детей, отцам детей-инвалидов до трех лет, а также мужчинам, чья жена носит второго ребенка (срок более 26 недель). Есть и еще целый ряд категорий граждан, у которых есть такое право: подробности можно узнать, открыв текст закона.

Главной особенностью проведения призывных мероприятий в период, когда идет специальная военная операция, а коллективный Запад «обложил» нашу страну различными санкциями, стал подписанный президентом России Владимиром Путиным 2 марта 2022 года указ, который предоставляет отсрочку для сотрудников IT-компаний. Порядок получения отсрочки от службы в армии для военнообязанных, которые работают в критически важной сейчас сфере высоких технологий, утвердил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Такое право теперь могут получить мужчины в возрасте до 27 лет, получившие высшее образование и работающие в учреждениях и компаниях IT-отрасли не менее года, а также специалисты с меньшим трудовым стажем, окончившие профильный технический вуз не менее года назад. Руководители предприятий всех форм собственности в срок до 1 мая 2022 года должны направить в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации списки сотрудников, которые подпадают под такие критерии.

После согласования данных с Министерством обороны молодые «айтишники» смогут не ждать в этом году повесток из военкоматов. В распоряжении, подписанном премьер-министром, также сказано, что отсрочка может быть применена и в отношении студентов факультетов вузов, где изучаются информатика, электроника, радиотехника и другие технические направления.

Кого точно не поставят в строй?

Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, имеющие предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень, являющиеся сыновьями (родными братьями) военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей военной службы, а также лица, отбывающие наказание или имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления.

Фото: US Air Force

Если не позволяет здоровье?

Граждане, признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья, освобождаются от исполнения воинской обязанности. Законодательством РФ определены категории годности к военной или приравненной к ней службе.

Готовность призывника к службе определяет медицинская комиссия («штатские» врачи). В ее состав входят терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медосмотра призывнику присваивается категория годности:

А. Здоров, может служить в любых войсках;

Б. Имеет незначительные проблемы со здоровьем, годен с ограничениями (по роду войск);

В. Имеет серьезные проблемы со здоровьем, подлежит призыву только в военное время;

Г. Временно не подлежит призыву по состоянию здоровья, получает отсрочку на 6 или 12 месяцев;

Д. Состояние здоровья не позволяет служить.

От службы в армии полностью освобождаются юноши с инвалидностью, бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболеваниями, злокачественными новообразованиями и рядом других заболеваний.

Как вручается повестка?

Повестка о необходимости явиться в военкомат выдается призывнику лично в руки. Никто другой не имеет права на ее получение. 22 февраля 2022 года Госдума во втором чтении одобрила законопроект, согласно которому молодой человек обязан сам явиться в военкомат, если по окончании призыва по каким-то причинам повестка ему не пришла. Также теперь предполагается, что военкоматы смогут рассылать повестки заказными письмами.

Что грозит не явившимся в военкомат?

Уклонистам грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ): до 200 000 рублей штрафа, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

А что у вас, ребята, в рюкзаках?

На сборных пунктах военкоматов все военнослужащие по призыву обеспечиваются персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас. Каждый новобранец получает армейский несессер, который включает в себя шампунь-гель для душа, зубную пасту, зубную щетку, гель для бритья, дезодорант, бритвенный станок, полотенце и другие компоненты. Также каждому молодому солдату выдадут комплект сим-карт для него самого и его родителей. Это позволит военнослужащему звонить родителям из части на льготных условиях.

Защитят ли призывников от коронавирусной инфекции?

«Несмотря на снижение уровня заболеваемости коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий для военнослужащих по призыву прошу продолжать», — приказал на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

В военных комиссариатах в Москве, как и по всей стране, уже организованы мероприятия по противодействию распространению вирусных инфекций, которые включают термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование. Производится регулярная дезинфекция помещений.

К местам службы молодых солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Фото: Минобороны РФ

Как происходит отправка в войска?

Новобранцы будут доставляться к местам прохождения военной службы железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в отдаленных регионах, доставка призывников будет осуществляться с использованием самолетов военно-транспортной авиации.

В ходе призыва новобранцы перед отправкой в войска будут переодеваться в повседневную форму одежды: для Военно-морского флота — черного цвета, для Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск — синего, для остальных видов и родов войск — защитного.

Все призванные в дороге к местам прохождения военной службы будут обеспечены рационами питания на весь путь следования. На военных аэродромах развернутся специальные пункты, где будут созданы комфортные условия и обеспечено трехразовое горячее питание, а также оборудованы спальные места на случай задержки рейсов. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

Где найти полезную информацию о призыве?

На официальном сайте Министерства обороны России есть специальный раздел «Призывникам». Также и в разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти актуальную информацию: ответы на вопросы по тематике призыва.

По индивидуальным проблемам молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. Как правило, в середине апреля, перед началом отправки первых команд новобранцев со сборных пунктов в войска начинают действовать и «горячие линии» в военкоматах и в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба.

Почему теперь — это не «вычеркнутый из жизни год»?

Большинство из солдат за год службы приобретают воинскую специальность, которая впоследствии может пригодиться на «гражданке». Это касается современной радиотехники и электроники, освоения колесной и гусеничной техники, профессий из других сфер деятельности.

В армии можно не потерять навыки и знания, полученные до призыва, а, наоборот, развить их и приумножить.

Например, если призывается перспективный спортсмен, член сборной команды России по олимпийским видам спорта, то его могут направить для прохождения военной службы в спортивную роту.

При этом будет предоставлена возможность участвовать в соревнованиях любого уровня. Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены для прохождения военной службы в научные и научно-производственные роты Министерства обороны, где они смогут продолжать заниматься научными исследованиями по выбранным направлениям.

Не оскудеет ли Россия бойцами?

Строгий приказ министра обороны России не посылать солдат и матросов срочной службы выполнять задачи в ходе специальной военной операции на Украине не приведет к снижению боеготовности наших войск. Уже в течение длительного периода синхронно с поступлением в войска технологически сложного вооружения в Вооруженных силах РФ увеличивается численность контрактников, подготовленных для ее эксплуатации и боевого применения.

При этом год от года пропорционально снижается потребность в наборе граждан на военную службу по призыву.

Как недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа, в Республике Дагестан число желающих заключить контракт на прохождение военной службы в 2022 году по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года увеличилось более чем в три раза.

Отбор проводится в части приоритетного комплектования. Кандидаты могут заключить контракт на срок не более чем на один год для участия в решении задач в период чрезвычайных обстоятельств или в деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории России, а также в походах кораблей.

Приток желающих послужить Родине с оружием в руках сейчас отмечается и во многих других регионах. Активная работа Министерства обороны России по набору военнослужащих по контракту проходит по всей стране.

Полки русских войск не будут испытывать недостатка в бойцах. Никогда.

Ни в какие времена.

В ТЕМУ

Отслужив по призыву, мужчина получает право на льготное поступление в государственные вузы: возможна замена вступительных экзаменов собеседованием или освобождение от экзаменов по общеобразовательным предметам. На основании рекомендации командира воинской части после увольнения с военной службы по призыву гражданин также получает право обучения на подготовительных отделениях вузов за счет федерального бюджета.

Кроме того, сам факт службы в Российской армии или на Военно-морском флоте дает весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения. Прохождение службы в ВС часто обязательное условие приема на работу в госструктуре.

Туда идут настоящие мужчины

Аркадий Егоров, заместитель председателя «Союза десантников России», подполковник в отставке:

— Уклоняться от военной службы в армии сегодня стало не престижным. Служба Отечеству дает молодым людям не только закалку тела и воли, но и значительные преференции в будущей карьере. Конечно, армия есть армия, и где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных сил России не за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Родине и научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну. Свою Родину.