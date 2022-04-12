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Московские школьники будут учиться строить ракеты, проходить курсы по аэродинамике и геоинформатике

Марьяна Шевцова

Общество
Московские школьники будут учиться строить ракеты, проходить курсы по аэродинамике и геоинформатике
Ученица 9-го класса образовательного центра «Протон» Дарья Король планирует поступать в аэрокосмический класс. Она мечтает создать современную и мощную ракету / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

12 апреля правительство Москвы совместно с госкорпорацией «Роскосмос» объявило о создании аэрокосмических предпрофессиональных классов в столичных школах.

1 сентября в московских школах откроются аэрокосмические классы. Соглашение о совместной реализации проекта Департамент образования и науки города Москвы подписал с Роскосмосом.

— Мы постоянно работаем над развитием кадрового потенциала. Одна из важнейших задач сегодня — воспитание молодого поколения будущих ученых, инженеров, специалистов и космонавтов, которые придут в отрасль и будут работать над повышением ее научно-исследовательского потенциала, внедрением современных технологий и созданием нового поколения ракетно-космической техники, — отметил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Уже известно, что аэрокосмический класс будет в образовательном центре «Протон». Эта школа давно и очень плодотворно сотрудничает с Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева. В День космонавтики, который отмечается 12 апреля, сотрудники предприятия побывали в гостях у ребят. Тематический урок они посвятили запуску ракеты «Протон».

— Мы постарались не просто рассказать, как ракета взлетает, в какой последовательности происходит отсоединение ступеней, но и еще больше заинтересовать школьников темой космоса. Надеюсь, у нас это получилось, — поделился главный специалист предприятия Руслан Полуэктов.

Общение с инженерами из космической отрасли произвело большое впечатление на ученицу 9-го класса Дарью Король. Она давно увлекается космосом, вместе со старшим братом собирает модели космических аппаратов.

— Я буду поступать в аэрокосмический класс. Это очень интересное направление, важное для нашей страны, — отметила школьница.

Лететь в космос Дарья не хочет. Говорит: это очень большая нагрузка на организм. Зато у нее есть другая мечта.

— Я хочу внести вклад в развитие космической отрасли, модернизировать уже существующие модели ракет или создать свою, — сказала она.

Образовательная программа аэрокосмических классов будет насыщенной. Сейчас ведется разработка стандарта обучения, подготовка учебных материалов.

— У нас много желающих продолжить обучение в старшей школе по этому профилю. Космосом увлекаются многие ученики, у кого-то родители работают в этой отрасли, — подчеркнула директор образовательного центра «Протон» Самира Караханова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— Предпрофессиональные классы — одно из ключевых направлений развития московского образования. Многие дети уже со школы активно интересуются своим профессиональным будущим, и такие классы дают отличную возможность заранее познакомиться с профессией и получить навыки для продолжения учебы в высших учебных заведениях. С нового учебного года совместно с Роскосмосом мы открываем новое направление инженерных классов — аэрокосмические классы. Это очень перспективное и востребованное направление для нашей страны.

СПРАВКА

Сегодня в московских школах открыты предпрофессиональные медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа и ИТ-классы. Ученики новых аэрокосмических классов московских школ будут изучать на углубленном уровне математику, физику, информатику. Также ребята будут проходить практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.

А продемонстрировать полученные знания и умения ученики аэрокосмических классов смогут, например, приняв участие во всероссийском конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», Национальной технологической олимпиаде, всероссийском ракетостроительном чемпионате «Реактивное движение» и других конкурсах.

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