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Капитан с большой буквы: батальон Сулейманова противостоял жестокой огневой атаке

Александр Зосимов

Общество
Капитан с большой буквы: батальон Сулейманова противостоял жестокой огневой атаке
Тимур Сулейманов в последние годы служил в Екатеринбурге. На фото с маленьким сыном / Фото: Из личного архива

Капитан Вооруженных сил России Тимур Сулейманов погиб при исполнении воинского долга во время специальной военной операции на Украине. Солдат российской армии пал в жестоком бою 7 марта в Черниговском районе, а похоронили его через восемь дней в Пензе. Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с близкими офицера. Они поделились теплыми воспоминаниями о Тимуре.

Тимур Джахонгирович родился 16 июля 1991 года в Оренбурге. Через несколько лет вместе с родителями переехал в Пензу и пошел учиться в школу № 26. Его классный руководитель Нина Венц вспоминает Тимура как рослого доброго парня, который всегда мог постоять за себя и своих друзей.

— Когда он пришел ко мне в пятом классе, я сразу обратила внимание на то, какой он смышленый мальчишка. Тимур был физически развит, что сразу бросалось в глаза. А еще он всегда защищал своих друзей, — вспоминает Нина Ивановна. — Например, если он видел, что его товарища обижают, то сразу за него заступался. Порой это доходило до драки. Я его частенько ругала за это, на что он мне отвечал: «Нина Ивановна, но вы же понимаете, что так не должно быть». Да, он всегда боролся за справедливость и требовал ее от других. Наверное, поэтому он и стал военным.

Тимур Сулейманов не только занимался спортом, но и тянулся к точным наукам. Например, ему очень нравилась информатика.

— В средних классах он ходил в мой кружок «Сетевой штурм». Он был одним из самых активных и способных учеников, — говорит его учитель информатики Вадим Фленов. — Веселый и задорный парень, непоседа. Такими качествами запомнился мне Тимур.

В 2005 году, после восьмого класса, молодой человек ушел в Московское суворовское училище. Его отец Джаник Сулейманов говорит, что решение связать свою жизнь с военной службой он принял самостоятельно. Тимуру тогда было всего 13 лет.

— Он был такой парень, такой.... Как я его любил... — рассказывает, едва сдерживая слезы, отец Тимура Джаник. — Он всегда был очень воспитанным и смелым мальчиком. Я им гордился! За всю его короткую жизнь не заметил, чтобы он при мне курил. Он очень уважал меня.

После суворовского училища, которое Тимур Сулейманов окончил в 2008 году, он стал курсантом Московского высшего общевойскового командного училища.

Близкий друг семьи Тимура Владислав Корнеевец знает его с самого рождения.

— Помню его еще юным. Я видел, как он рос красивым и крепким мальчиком, который сформировал в себе качества настоящего военного человека, — вспоминает Владислав Николаевич.

За десять лет военной службы, добавляет Владислав, он не раз был участником боевых действий. Выполнял боевые задачи в качестве командира роты в Сирийской Арабской Республике и не потерял там ни одного солдата. Был в составе миротворческого батальона в Нагорном Карабахе, откуда отправился на сборы, а в феврале — на спецоперацию.

Владислав Корнеевец рассказ а л корреспонденту «ВМ» о героическом поступке Тимура Сулейманова во время жестокого боя.

Батальону, которым руководил Сулейманов, поставили задачу — выбить противника из села в Черниговской области. Когда начала двигаться колонна боевой техники, группа столкнулась с сильным огневым сопротивлением. Завязался бой. Капитан Сулейманов проявил свои лучшие качества и вывел из-под огня противника технику и личный состав. В ходе боя получил ранение, несовместимое с жизнью: бронетранспортер, в котором находился Тимур, подорвался на мине.

— Да, никто не ожидал, что так произойдет. Мы столкнулись с тяжелой огневой атакой, — вспоминает товарищ Тимура Илья, который находился в БТР во время его смерти.

Военнослужащий Илья получил контузию. А наводчик, который также был вместе с ним и Тимуром в БТР, погиб.

Сулейманова похоронили 15 марта в Пензе, где сейчас живут его родители. На прощальной церемонии был губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. У молодого человека остались жена и четырехлетний сын.

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