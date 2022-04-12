Топливо для ракеты: российский ученый рассказал, как исследуют южный полюс Луны

Фото: Из личного архива Льва Зеленого

В День космонавтики корреспондент «Вечерней Москвы» поговорила с научным руководителем проекта «Луна-25» Львом Зеленым о будущем космических исследований.

— Лев Матвеевич, в чем особенность проекта «Луна-25»?

— Это посадочный аппарат, который должен будет сесть в районе южного полюса Луны. «Луна-25» изготовлен в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина. А приборы к нему сделали в Институте космических исследований РАН.

Этот проект для нас долгожданный. Ведь последний полет на Луну советской техники был в 1976 году, почти 50 лет назад. Он был очень успешным, но лунную программу свернули. «Луна-25» даст старт новой исследовательской программе.

— Ходили слухи о переносе даты запуска. Когда же все-таки он состоится?

— Аппарат будет запущен в запланированные сроки — в июле-августе 2022 года. Аппарат должен будет проработать там около года. Мы надеемся узнать много нового. Даже предусмотрели специальные средства, чтобы машина не мерзла холодными лунными ночам и не сломалась.

В отличие от наших советских предшественников и американских астронавтов, мы исследуем новую для нас полярную луну. Эта территория сильно отличается от среднеширотных и экваториальных пространств спутника. Так же, как и на Земле Северный полюс отличается от экваториальной Африки.

— Почему «Луна-25» должна сесть именно на южном полюсе Луны?

— Там обнаружены большие запасы водяного льда. А вода — ценный ресурс. При ее электролизе получаются кислород и водород, которые могут служить топливом для ракет, а значит, дать возможность исследованию более отдаленных областей Солнечной системы. Вода нужна и для строительства станции на Луне.

Если на южном полюсе земного спутника удастся подтвердить существование и методы извлечения водяного льда, который смешан с реголитом — лунным грунтом, то вопросы обеспечения будущей лунной базы сразу становятся легкорешаемыми. Ведь, по научным расчетам, водяной лед мог попасть на Луну в результате столкновения с кометами. Мы считаем, что они несут на себе водяной лед и букеты сложных органических молекул, из которых впоследствии образовалась жизнь.

— Получается, это даст ответ на вопрос о том, как зародилась жизнь на Земле?

— Да, мы проверяем одну из теорий.

— А работают ли сейчас международные проекты, которые из-за санкций покинули западные коллеги?

— Конечно. Например, международный эксперимент, в котором участвуют российский телескоп ART-XC имени М. Н. Павлинского и его немецкий «собрат». Наши западные коллеги попросили «усыпить» их аппарат. Мы сделали это, но нам пришлось скорректировать работу.

Сейчас эксперимент ведется на отдаленном от Земли участке космоса. Оттуда российский телескоп успешно наблюдает за рентгеновским излучением мощных объектов нашей галактики.

ДОСЬЕ

Лев Зеленый родился 23 августа 1948 года в Москве. Основное научное направление его работы — физика космической плазмы. Лев Зеленый — один из самых цитируемых российских ученых. Он опубликовал более 700 научных статей. Награжден премией президента Российской Федерации в области образования.