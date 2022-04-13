Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Благотворительный фонд поможет подобрать выпускной наряд

Александр Зосимов

Общество
Благотворительный фонд поможет подобрать выпускной наряд
Координатор проектов фонда Лидия Вайнберг показывает платья, которые отдадут нуждающимся школьницам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Благотворительный фонд «Второе дыхание» начал в Москве сбор выпускных нарядов для ребят из малообеспеченных семей.

На вешалке висят 13 вечерних и коктейльных платьев разных стилей и фасонов и один мужской костюм. Это то, что сотрудникам фонда удалось собрать с начала акции.

— Один из самых заметных нарядов — вечернее золотое платье в пол с отделкой пайетками, — рассказывает PRдиректор благотворительного фонда Ирина Козловских, рассматривая наряд. — Неравнодушные люди приносят платья и костюмы разных размеров, стилей и цветовой гаммы. Наряды мы принимаем в магазинах, которые согласились сотрудничать с нашим фондом.

Выпускные наряды можно принести до конца апреля. Сотрудники фонда собирают не только платья. Можно сдать и мужские костюмы, бабочки и галстуки, которых сейчас значительно меньше, чем нарядов для выпускниц.

Прежде чем доставить собранные вещи и аксессуары выпускникам из малообеспеченных семей, волонтеры проверят, чтобы они были в нормальном состоянии: без пятен и дыр. После сортировки на складе вещи отвезут выпускникам в Кострому. Их оставят в специальном пункте выдачи.

А выпускники смогут примерить и получить праздничные наряды после 21 мая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лидия Вайнберг, координатор проектов благотворительного фонда «Второе дыхание»:

— Акции по сбору выпускных нарядов для малоимущих семей в нашем благотворительном фонде проводятся с 2017 года.

Мы очень рады, что в столице нашлось так много отзывчивых, добрых людей, которые готовы помочь нуждающимся выпускникам подготовиться к одному из самых важных дней в жизни. Ведь школьный выпускной, безусловно, остается в памяти каждого человека навсегда.

Читайте также:
Благотворительность выпускник Мода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Павел Данилин
Павел Данилин

Пакистан между двух огней

Иван Скориков
Иван Скориков

На Западе нас никто не услышит

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пророков слышим хуже, чем кликуш

Все мнения
О проекте