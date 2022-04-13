Благотворительный фонд поможет подобрать выпускной наряд

Координатор проектов фонда Лидия Вайнберг показывает платья, которые отдадут нуждающимся школьницам / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Благотворительный фонд «Второе дыхание» начал в Москве сбор выпускных нарядов для ребят из малообеспеченных семей.

На вешалке висят 13 вечерних и коктейльных платьев разных стилей и фасонов и один мужской костюм. Это то, что сотрудникам фонда удалось собрать с начала акции.

— Один из самых заметных нарядов — вечернее золотое платье в пол с отделкой пайетками, — рассказывает PRдиректор благотворительного фонда Ирина Козловских, рассматривая наряд. — Неравнодушные люди приносят платья и костюмы разных размеров, стилей и цветовой гаммы. Наряды мы принимаем в магазинах, которые согласились сотрудничать с нашим фондом.

Выпускные наряды можно принести до конца апреля. Сотрудники фонда собирают не только платья. Можно сдать и мужские костюмы, бабочки и галстуки, которых сейчас значительно меньше, чем нарядов для выпускниц.

Прежде чем доставить собранные вещи и аксессуары выпускникам из малообеспеченных семей, волонтеры проверят, чтобы они были в нормальном состоянии: без пятен и дыр. После сортировки на складе вещи отвезут выпускникам в Кострому. Их оставят в специальном пункте выдачи.

А выпускники смогут примерить и получить праздничные наряды после 21 мая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Лидия Вайнберг, координатор проектов благотворительного фонда «Второе дыхание»:

— Акции по сбору выпускных нарядов для малоимущих семей в нашем благотворительном фонде проводятся с 2017 года.

Мы очень рады, что в столице нашлось так много отзывчивых, добрых людей, которые готовы помочь нуждающимся выпускникам подготовиться к одному из самых важных дней в жизни. Ведь школьный выпускной, безусловно, остается в памяти каждого человека навсегда.