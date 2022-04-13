Доступность дошкольных учреждений в Новой Москве существенно возросла благодаря строительству новых объектов

Воспитатель детского сада при школе № 1392 Татьяна Семененко играет вместе со своими воспитанниками Дашей Митиной, Викторией Леончук, Даниилом Поповым и Розой Сафроновой (слева направо). Малыши рады новым игрушкам, а родители — что их дети проводят время в современных и комфортных помещениях / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Сразу три детских сада открылись в Новой Москве. 13 апреля Департамент образования и науки Москвы показал одно из дошкольных отделений, которое уже приняло первых ребят.

В этом году исполняется 10 лет с момента присоединения новых территорий к Москве. За это время Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) серьезно преобразились. Построены миллионы квадратных метров жилья, созданы административно-офисные здания и новые рабочие места.

Новая Москва сегодня — это современная территория, на которой проживают тысячи людей. И среди них немало семей с детьми. Именно поэтому обеспечение ТиНАО школами, детскими садами, поликлиниками и другой социальной инфраструктурой — крайне важная задача.

Правительство Москвы на протяжении всех 10 лет занимается ее решением, и уже сейчас можно сказать, что доступность этих объектов возросла в несколько раз. К слову, не только в ТиНАО, но и по всему городу.

— Всего за 10 лет в столице возвели 311 зданий для дошкольников на 54 тысячи мест. Город делает все возможное, чтобы обеспечить жителей города современными и комфортными детсадами, — подчеркнула начальник Дирекции по строительству и реконструкции Департамента образования и науки Москвы Александра Осипова. Тем не менее работы предстоит еще много, ведь новые территории продолжают стремительно развиваться.

Детский сад школы № 1392 на 3-й Нововатутинской улице поселения Десеновское стал настоящим подарком для местных жителей. По словам директора школы Дениса Бахарева, дошкольное отделение рассчитано на 350 детей.

— У нас есть музыкальный зал, где можно проводить праздники и развивающие занятия, физкультурный зал с перегородками-трансформерами, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла, — отметил он.

Кроме того, сделаны отдельные помещения для дополнительных развивающих занятий.

— Гуляют дети на площадке на территории садика. Она огорожена забором, чтобы прогулки были безопасными, — добавил Денис Бахарев.

Открытия этого детского сада с нетерпением ждала Анастасия Митина. Ее шестилетняя дочка Даша до этого ходила в другое дошкольное отделение, но семья мечтала, чтобы девочка обучалась в современном здании.

— Наши ожидания полностью оправдались. Новый садик даже лучше, чем мы себе могли представить! — поделилась Анастасия Митина. — Дочка пошла туда с удовольствием, и у нее уже появились друзья.

По словам мамы девочки, в этом здании продумано все до мелочей.

— И вход, и раздевалка, и группы, где дети проводят время, — все сделано с умом, красиво, удобная мебель, — добавила она. — Знаю, что очень многие родители ждали открытия, потому что есть сложности с местами в садах.

Теперь этот вопрос, уверена, будет решен.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 2011 года в Москве было построено 475 зданий образовательных учреждений, в том числе 134 школы. Из общего числа новых детских садов и школ 274 объекта построены за счет городского бюджета, 201 — за счет инвесторов. До конца этого года планируется завершить строительство порядка 50 зданий образовательных учреждений, а также около 40 объектов здравоохранения.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Новая Москва — это быстрорастущая территория нашего города, куда переезжает все больше молодых семей с маленькими детьми. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить малышей местами в детских садах.

За последние 10 лет в Троицком и Новомосковском административных округах построено 63 здания для дошкольников более чем на 14 тысяч мест. Мы открыли сразу три новых детских сада, которые готовы принять 770 воспитанников. Новые детские сады соответствуют современным требованиям.