«Социальная программа, а не бизнес»: как попасть в программу газификации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Президент России Владимир Путин поручил расширить программу газификации. Он отметил, что газ должен дойти до потребителя везде, где это возможно. «Вечерняя Москва» разбиралась, как в России проходит процесс газификации, как можно попасть в эту программу и чего ждать в будущем.

Догазифицируют бесплатно

Программы газификации разрабатываются региональными властями совместно с Газпромом. Согласно текущей программе, рассчитанной на 2021–2025 годы, в России планируется построить свыше 24 тысяч километров газопроводов, создав условия для газификации 3600 населенных пунктов. Всего программа коснется 67 субъектов.

Полный список субъектов, которые затронет газификация до 2025 года, указан на интерактивной карте. Там же можно узнать количество домохозяйств и предприятий, к которым планируется подвести газ.

Если необходимый дом находится в уже газифицированном населенном пункте, можно подать заявку на догазификацию. В этом случае газ до земельного участка с домовладением будет подведен бесплатно. Проверить, входит ли регион в эту программу, можно на сайте Единого оператора газификации.

В случае если населенный пункт не входит в программу развития газоснабжения регионов до 2025 года, нужно обратиться в региональную администрацию или в местный орган исполнительной власти. Это поможет в перспективе газифицировать регион, так как именно в обсуждении с местными властями разрабатываются пятилетние программы.

Льготникам вернут часть средств

Во многих регионах некоторые категории граждан могут частично компенсировать затраты на газификацию. Перечни льготников в каждом регионе отличаются, но в большинстве случаев субсидию могут дать малоимущим гражданам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, инвалидам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, многодетным семьям и семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, а также неработающим пенсионерам старше 70 лет.

Размер компенсации определяется индивидуально в каждом регионе, но обычно не превышает половины от фактических расходов. В частности, в Ленинградской области базовый размер субсидии составляет 180 тысяч, для льготников сумма не превысит 200 тысяч, для участников и инвалидов ВОВ — максимум 300 тысяч рублей. На Ямале субсидия для льготников в 2022 году не превысит 100 тысяч рублей, в Карелии — 121 тысячу, а в Челябинской области можно получить субсидию не более 60 тысяч рублей.

Подсчитать предварительную стоимость проведения газа можно при помощи специального калькулятора. Уточнить информацию по каждому конкретному региону можно в администрации муниципального района или городского округа.

«Доля существенно возросла»

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, газификация в России проходит достаточно динамично.

— Идет догазификация, которую поручено было провести в 2021–2022 годах. Подано более 800 тысяч заявок от потребителей на проведение инфраструктуры до границ их участка, со значительным количеством людей заключены договоры, и где-то около 100 тысяч абонентов подключены к сети. Есть еще потенциал, его нужно оценивать до двух миллионов потребителей дополнительно по сравнению с тем, что было до начала программы. Нельзя исключать, что программу придется продлить и развить. Кроме того, идет процесс технически возможной газификации в рамках поручения президента, она реализуется в два этапа: до 2025 года и до 2030 года, — рассказал специалист.

Как отметил Гривач, уже приняты инвестиционные решения до 2025 года. Финансовые ресурсы сформированы за счет оператора газификации. Стоимость предварительно оценивалась в два триллиона рублей, более 600 миллиардов расписаны на ближайшую пятилетку, заметил собеседник «ВМ».

Объем подключенных объектов будет зависеть от того, кто именно подаст заявку на подключение. При этом в некоторых регионах страны проведение трубопроводного газа маловероятно, пояснил эксперт.

— К 2030 году должна полностью завершиться технически возможная газификация, возможно, что сейчас будет принято решение о том, чтобы ускорить процесс. Здесь есть определенные ограничения, связанные с удаленностью субъектов: значительная часть страны находится к востоку от Урала от основных мест добычи. Там сейчас почти ничего не газифицировано, поэтому проведение туда трубопроводного газа является очень трудоемкой задачей. Попросту говоря, тянуть трубопроводную инфраструктуру до небольшого населенного пункта на значительном отдалении от магистральной трубы просто неразумно, — рассказал Гривач.

Он отметил, что есть другие способы обеспечить отдаленные регионы газом: для этого нужно разработать механизмы, которые позволят провести автономную газификацию при помощи сжиженного газа. Такой газ может доставляться автомобильным, железнодорожным или речным транспортом, пояснил специалист.

По его словам, подобный вариант также является технически и экономически сложным.

— Поставки трубопроводного газа у нас официально доступны. Когда речь идет об автономной газификации, то это нерегулируемый вид деятельности. Если это коммерческий проект, то он может быть крайне дорогим для потребителей. Здесь еще предстоит разработать схему, как это все будет происходить и кто на себя возьмет расходы. По поручению президента, вероятно, предполагается ускорение темпов работы, — объяснил Гривач.

Как отметил специалист, по программе до 2025 года основные направления уже определены, по ним ведутся работы, однако корректировки иногда происходят. В случае если где-то потребители решат отказаться от проведения газа, его не будут проводить в изначально запланированном объеме, чтобы труба не простаивала, заметил эксперт.

За последние годы ситуация с газом в России значительно улучшилась, уверен Гривач.

— Если говорить о периоде, когда началась программа газификации в начале 2000-х, то доля возросла существенно: особенно в сельской местности она поднялась практически в полтора раза, от менее 50 до 65 процентов. Средний уровень газификации оценивается в 70 процентов, что было существенно ниже 20 лет назад. Основная проблема газификации всегда была в том, что это социальная программа, а не бизнес. Для нее должны формироваться специальные ресурсы, не требующие отношения к себе, как к инвестициям, по которым рассчитывается окупаемость, нормы доходности и т. д., — заключил собеседник «ВМ».

В четверг, 14 апреля, Владимир Путин на совещании по энергетике заявил, что программу газификации нужно распространить на максимальное количество субъектов РФ.

— Задача эта вполне конкретная. Везде, где это возможно, газ либо трубопроводный, либо сжиженный должен дойти до потребителя, — подчеркнул он.

Стратегию, по словам президента, необходимо утвердить до 15 сентября, а горизонт планирования продлить до 2050 года.