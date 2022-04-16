«В космосе скучал по падающей воде»: космонавт Олег Новицкий — о лидерстве наших специалистов, съемках фильма на МКС и семье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

12 апреля отмечают День космонавтики. Герой РФ, летчик-космонавт Олег Новицкий рассказал «Вечерке» о том, что берет с собой в полет, какие ощущения он испытывает по возвращении на Землю и как отмечают праздники на борту.

— Олег, как оцениваете перспективы отечественной космонавтики сейчас?

— Они есть, и мы должны двигаться вперед. У нас прекрасная техника, специалисты, чья подготовка и уровень образования позволяют выполнять любые работы. Мы этим гордимся! И кругозор наших космонавтов и тех, кто проходит обучение, очень широк, в отличие от зарубежных коллег — они узкоспециализированные специалисты. Конечно, сейчас сложная политическая обстановка. Но Роскосмос, Европейское космическое агентство, НАСА готовы взаимодействовать друг с другом. Я думаю, что все наладится.

— Вы еще в детстве выбрали профессию космонавта?

— Нет. Я мечтал стать военным летчиком. Много бегал, занимался спортом, начальную военную подготовку проходил. Это помогло поступить в Военно-воздушную академию. А под конец моего обучения к нам пришли представители Центра подготовки космонавтов. Предложили пройти отбор. Я написал рапорт. Ждал, что на первом же этапе медицинская комиссия меня спишет. Родителям не говорил — думал, вдруг не получится. Поддержку получал в коллективе. Почти два месяца длился отбор. Я прошел все этапы и поступил в отряд космонавтов. А спустя пять лет полетел. Я счастливый человек. Многие ждут этого по 8–12 лет.

— Какими были ощущения от первого полета?

— Как от первого прыжка с парашютом. Помню, ракета оторвалась, и я подумал: «Вот полет начался, и ни один руководитель, ни один начальник не в силах его остановить. Что хотите делайте, а полет пошел...» А когда посмотрел в иллюминатор, увидел Землю, краски, поражающие воображение. Это незабываемо. Вот во второй раз уже начал анализировать — почему в какой-то момент звук не такой, почему покачивает.

— Скучали по чему-либо земному?

— Да, по общению, по домашней еде, по падающей воде.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

— В третий раз вы полетели на МКС в период пандемии. Как отличалась подготовка?

— Были ограничения, которые не очень нравились. Но нужно принимать условия игры: надо носить маски — значит, надо. Мы понимали цену вопроса — сколько людей вложили труд в подготовку полета и ракеты, постройку корабля. И не имеем права никого подвести. Моя семья тоже прекрасно понимала, как важна моя работа, что из-за желания обнять отца, мужа нельзя принести инфекцию. Даже на Байконуре мы ни с кем не здоровались за руки. По нескольку раз в сутки обрабатывали ладони спиртом, переодевались дважды в день — практически входили стерильными на корабль. Но главное — ограничения никак не сказались на подготовке экипажа и на выполнении полета в целом.

— Можно заболеть в космосе?

— Нет ничего невозможного (смеется). Но чтобы не допустить этого, подготовка у нас основательная: нас даже учат накладывать швы на раны, делать уколы в кость, чтобы запустить сердце. На борту и УЗИ проводят по необходимости. А если потребуется консультация специалиста, можно выйти по закрытому каналу на связь с врачом. Но таких случаев в космосе еще не было.

— В прошлом году вы совершили три плановых выхода в открытый космос. Как впечатления?

— Это здорово! Организм получает большую дозу адреналина. Я ведь понимаю, с какой скоростью летит станция, знаю расстояние до Земли. Она прекрасно видна как на теневой стороне, так и на световой. Тогда понимаешь, эта работа — венец твоего профессионализма.

— На МКС вам довелось и сняться в фильме «Вызов» режиссера Клима Шипенко. Какие воспоминания остались?

— Меня приятно удивила работоспособность актеров Юлии Пересильд и Клима Шипенко — они буквально на следующий день после прилета включились в работу. И даже в день перед посадкой все свободное время использовали для съемок. И в нашем графике с Петром Дубровым, Антоном Шкаплеровым (космонавты. — «МВ») было выделено время на участие в съемках. Мы не профессиональные актеры, но очень старались.

— Осенью вы отмечали на МКС юбилей. Как это было?

— Весело! Как обычно по таким поводам, был праздничный ужин. В честь моего 50-летия ребята сделали книжечку из фотографий, на которых запечатлены важные события моей жизни. Французский коллега подарил мне шарф полка «Нормандия — Неман».

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

— Трудно ли прощаться с Землей, когда отправляетесь в полет? И есть ли у вас перед этим особенный ритуал?

— Прощаться, честно говоря, нетрудно. У нас слишком длинный процесс подготовки, ожидания. И сам старт — это отдушина. А какого-то особого ритуала у меня нет. Есть ограничения: под запретом ношение колец, даже обручального — ими можно зацепиться за что-то. И стригусь очень коротко, мне так комфортнее.

— А какие вещи вы обычно берете в полет?

— Фото близких, письма — набор вещей, нужный для психологической поддержки. В последний полет, договорившись с дочкой, взял с собой игрушку, главного героя мультфильма «Котенок по имени Гав». А у нее осталась собачка. И мы договорились, что после полета увидимся и мы, и наши игрушки. А еще беру небольшие подарки, если знаю, что на борту будем отмечать дни рождения коллег.

— Есть теория, что в космосе стареют медленнее. Так?

— Кое-какие основания для этого есть — там стабильная влажность, температура, выверенное питание, чистая вода. Знаете, омолаживающий процесс точно распространяется на пятки (смеется). Когда космонавт возвращается на землю, они у него — как у младенца, так как в невесомости нет точки опоры. И первое время, когда ходишь, пятки покалывает.

— Если бы была возможность взять с собой в космос жену и дочерей — как туристов, взяли бы?

— Нет. Человек, который летит туда как турист, понимает, зачем ему это. А мне зачем рисковать своими близкими?

— Не хотели бы вернуться в авиацию?

— Если было бы можно, я бы совмещал. Но считаю, что уровень космонавтики все-таки выше. Раньше мы всегда летали и на самолетах. Но сейчас этого нет. Жаль.

— Самые счастливые моменты в жизни у вас были в космосе или на Земле?

— Если человек вообще с утра проснулся, то он уже счастливый. Это мы уже заелись. Живешь — и слава Богу!

— Какие сны снились вам там?

— Мне вообще не снятся сны.

ДОСЬЕ

Олег Новицкий родился 12 октября 1971 года в Белорусской ССР. Поступил в Борисоглебское военное училище. Полковник. Трижды летал в космос. Герой РФ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За воинскую доблесть» II степени, «За отличие в военной службе» I, II и III степеней.

Нашел любовь благодаря книгам

Когда Олег Новицкий проходил переподготовку в Борисоглебске, часто встречал одну и ту же девушку, спешащую в библиотеку Дома офицеров вблизи его учебного заведения. Возвращалась она всегда с большой стопкой книг — как позже выяснилось, для себя и сокурсниц. Олег познакомился с Юлией, предложил прогуляться. Девушка сначала решила узнать мнение сестры, отправив ее на место встречи. Та ухажера одобрила. И вот уже 26 лет Олег и Юлия вместе.

Воспитать достойно

Старшая дочь Новицких, Яна, родилась в 1996 году. Младшая, Маргарита, — в 2016-м. В своих интервью космонавт и его жена признавались, что первая дочь появилась в более финансово сложный период для семьи. Но время ей старались уделять всегда. Что касается младшей дочки, хоть времена уже для семьи вполне благополучные, родители стараются не баловать ее чрезмерно и иногда говорить «нет».

Когда жена — писатель

Жена космонавта Юлия по профессии журналист. А еще — писатель. Вдохновляет ее, конечно, муж и его профессия. Вначале Юлия вела блог о предполетной подготовке Олега, стартах, а затем издала двухтомник «Олег Новицкий. Голос сердца». Герой произведений женой гордится, исправляет в ее «летописях» только какие-то нюансы, связанные со своей работой.

Земные радости

Вернувшись на Землю после третьего полета, Олег Новицкий первым делом попросил принести ему березовый сок, так как это его любимый напиток. Космонавт часто вспоминает, как в школе он с товарищами ездил в лес, чтобы набрать его.

Улетная еда

У космонавтов в течение 16 суток блюда не повторяются. Одних супов на выбор — восемь. Много киселей, компотов, можно даже ряженку делать из сухого порошка.

Так же, как все

Олег Новицкий увлекается футболом, туризмом, охотой и рыбалкой. Кроме того, космонавт в свободное время любит поиграть в настольный теннис и почитать хорошие книги.