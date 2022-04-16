Какие продукты нельзя есть женщинам после 40

Фото: pixabay.com

После 40 лет женщинам лучше отказаться от добавленного сахара, следить за потреблением белка и жиров, а также включить в рацион разнообразные фрукты и овощи. Такими советами с «Вечерней Москвой» поделилась врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, сахар наносит серьезный вред женщинам после 40.

— Сорокалетним женщинам нужно убрать сахар в чистом виде: мы все хотим быть молодыми и красивыми. Лучше чай выпить с сухофруктами, с сушеным бананом или манго, чем с сахаром. Но нужно учитывать, что в магазинах в сухофрукты добавляют сахар или, например, глюкозно-фруктозный сироп. Покупая сухофрукты, читайте то, что написано на упаковке, — посоветовала врач.

Дианова отметила, что из рациона необходимо исключить шоколадные конфеты и карамель. Заменить их можно на клубнику в шоколаде. Также подойдут собственноручно сделанные конфеты из орехов и сухофруктов: это очень вкусно и полезно для желчного пузыря, с которым, как правило, у женщин после 40 есть проблемы.

Есть и другие варианты замены сахаров, однако не все из них хороши, заметила специалист.

— Конфеты можно заменить на пастилу без сахара типа белевской или фруктовой. Если там только натуральные ингредиенты, то это уже сладость, которая начинает приносить пользу, потому что содержит клетчатку и витамины. Еще нужно понимать, что мед — практически тот же сахар, просто более дорогой. Так, калорийность на 40 килокалорий ниже, но в остальном — все то же самое, просто другой состав и очень дорого, — пояснила собеседница «ВМ».

Как отметила диетолог, углеводы можно получать из круп, качественных макарон или хлеба. Чтобы ускорить метаболизм, который снижается с возрастом, необходимо и достаточное количество белка. Для этого нужно во время каждого приема пищи употреблять какой-нибудь вид белка: яйца, сыр, орехи, мясо или домашние сосиски, перечислила врач.

Как можно больший акцент нужно делать на разноцветные фрукты и овощи, посоветовала Дианова.

— Они обладают антиоксидантной активностью, поэтому борются со старением. У всех женщин после 40 идет нарушение липидного профиля. Здесь должно быть максимальное разнообразие, которое можно позволить по региону проживания и по финансам. То есть не сидеть на одних яблоках, а позволять себе разные фрукты, потому что они покрывают разные потребности. Ограничения могут быть только по аллергии или непереносимости. Для меня, например, манго — высшее удовольствие, учитывая его невысокую стоимость, — рассказала диетолог.

Женщинам после 40 нужно достаточное количество кальция, фосфора и витамина D, отметила собеседница «ВМ». Витамин D едой невозможно покрыть: это всегда прием препаратов. Однако кальций и фосфор можно получить благодаря умеренному потреблению сыров и творога жирностью четыре-пять процентов, если нет проблем с усвоением, объяснила врач.

Необходимо также соблюдение питьевого режима и контроль жиров, отметила диетолог.

— Конечно же, должен быть питьевой режим: минимальное количество кофе. Он обезвоживает, а это влияет на кожу. И обязательно необходим контроль жиров. Жиры нельзя убирать, их не должно быть слишком много, но они должны быть: например, можно есть авокадо или семена орехов, — заключила диетолог.