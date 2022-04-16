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Бригада по скидке: в Москве снизилась стоимость на услуги по ремонту квартир

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Бригада по скидке: в Москве снизилась стоимость на услуги по ремонту квартир
Фото: Pexels

Согласно результатам опроса, проведенного накануне аналитиками крупного онлайн-магазина строительных материалов, жители столицы стали больше экономить на ремонте. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертом и узнала, что повлияло на итоги исследования, сколько на сегодняшний день стоит провести работы, если привлекать к ним профессиональную бригаду, и без чего в ходе ремонта можно обойтись.

По данным исследования, 29 процентов опрошенных перешли на более бюджетные материалы. Столько же — отказались от услуг дизайнера. Четверть респондентов не стали привлекать к работе профессиональную бригаду.

Руководитель строительной компании Антонина Ахремочкина рассказала, что причина такой экономии — не только в сложной экономической ситуации. Люди просто вынуждены покупать более дешевые аналоги, потому что некоторые импортные стройматериалы, сантехника и электрика исчезли с рынка. Зато стоимость ремонта снизилась.

— Раньше черновой ремонт в квартире площадью 100 квадратных метров обходился в среднем в миллион рублей. Сейчас работы на такой же площади будут стоить примерно на 150 тысяч рублей дешевле, — говорит специалист.

По словам Ахремочкиной, в условиях, когда некоторые иностранные товары ушли с рынка, а некоторые подорожали, действительно иногда приходится выкручиваться. Но если знать маленькие хитрости, делая ремонт, многое можно смело вычеркнуть из списка необходимого.

— Например, производя стяжку пола, не добавляйте керамзит. При возведении перегородки в квартире откажитесь от армирующего каркаса внутри. Такие скрытые от глаз нюансы никак не отразятся на результате и не повлияют на технические характеристики, — рассказывает эксперт. — Каждая строительная бригада работает на одних и тех же проверенных материалах. Если вас не устраивает стоимость отделки, вы можете найти другую команду, выполняющую ремонт на более дешевых аналогах.

Эксперт дала еще один совет по экономии. И он скорее психологический — во время ремонта стоит меньше листать социальные сети со страничками по дизайну.

— Люди смотрят на эти идеальные картинки и хотят воплотить их в жизнь. Хотя некоторые дизайнерские решения не имеют никакого практического применения, — замечает Ахремочкина.

КСТАТИ

В Минпромторге заявили: дефицита керамической сантехники в России не ожидается, поскольку наращивается ее отечественное производство.

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