«Хочу играть негодяев»: Павел Деревянко — о новой роли, чувстве юмора и детях

Кадр со съемок фильма «Подельники» / 2022 год

Павел Деревянко сыграл одну из главных ролей в фильме «Подельники», который вышел в прокат 14 апреля. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

В глухой северной деревушке живет среди людей Витя Людоед (Павел Деревянко), который убивает приятеля. Сын убитого хочет отомстить за отца. И вернувшийся из города биатлонист (Юра Борисов) берется обучить мальчика.

Образ антигероя в триллере Евгения Григорьева «Подельники» принес Павлу Деревянко награды за лучшую мужскую роль на «Кинотавре», за лучшую мужскую роль второго плана российской премии «Белый слон».

— Павел, фильм подойдет для широкой аудитории?

— Мне бы этого хотелось. Стоит сказать, что «Подельники», несмотря на жанр (драма, триллер. — «ВМ»), — фильм очень светлый. Это абсолютно точно не чернушная картина. Я очень не люблю фильмы беспросветные, в которых все одной темной краской мазано. Мне обязательно нужен луч надежды, свет в оконце. И в нашем фильме он есть. А еще есть интересный, нестандартный, непредсказуемый сюжет.

И, по-моему, хорошее его исполнение. Мне кажется, у нас получился замечательный актерский ансамбль с Юрой Борисовым, с Лизой Янковской и с двумя пацанами-непрофессионалами, которые снимались с нами.

— Съемки проводились на натуре, в пермяцком селе Кын. Какие впечатления остались от этих мест?

— Это село находится примерно в 350 километрах от Урала. Добираться туда довольно сложно: летишь в Пермь, потом часов пять едешь на машине. И оказываешься в лютом холоде и невозможной красоте. Там живописные сильные места, наполненные правильной уральской энергией: горы, тайга, река Кын. Все это очень заряжает. Но морозы стояли действительно крепкие — до минус 35. А ощущалось это как все минус 45, поскольку там высокая влажность.

Но на самом деле все трудности, которые ждали нас в Кыне, оказались для меня спасительными. Я был в жутком состоянии, когда выезжал на эту работу, находился в глубокой депрессии, мне было очень плохо эмоционально. Но поиск в себе не знакомого мне доселе персонажа, этого злого человека, плюс внешние испытания как бы приподняли меня над собой, и я вернулся в Москву победителем. И роль, как мы узнали позже, удалась.

— В медийном пространстве за вами закрепился образ веселого и легкого человека. Мне же вы кажетесь закрытым. Что ближе к правде?

— Я никогда не притворяюсь. Когда у меня хорошее настроение, брызжу лучами позитива и веселья. Хотя, конечно, при этом я не являюсь открытой книгой, которую любой мог бы прочесть. Согласитесь, это было бы странно. Считаю себя адекватно, в меру открытым.

— Трудно всегда удерживать позитивный настрой?

— Я для этого не напрягаюсь. Мне же не нужно ничего из себя строить — что есть, то есть. Как-то так получается, что позитивное, доброе и хорошее настроение у меня бывает, несмотря ни на что, порой даже вопреки всему. Мне повезло с друзьями, с родителями, с жизнью.

Чем я заслужил подобное — не знаю, но и не мне это решать. Я просто живу и стараюсь относиться к людям так, как хотел бы, чтобы они относились ко мне. Это так и работает — отданное возвращается сторицей.

— Говоря о работе, мне кажется, «Подельники» — некая поворотная точка для вас.

— Очень надеюсь, что после того, как кино посмотрят продюсеры и режиссеры серьезных кинофильмов, мне начнут предлагать больше ролей всевозможных негодяев. Сейчас мне этого бы хотелось больше всего. Пока же все идет по проторенной дорожке, и предложений сыграть комедийную роль поступает раз в десять больше.

Отказываюсь примерно от 90 процентов из них. Но, конечно, я не отрекаюсь от работы в комедийном жанре. Вообще, круто, когда нужно делать разные жанры внутри одного проекта. Мне нравятся сложносочиненные истории.

— Что для вас труднее — сделать так, чтобы человек засмеялся или заплакал?

— И то и другое одновременно и сложно, и просто. На самом деле мне ничего не стоит рассмешить кого-то. Выходит, драма мне дается сложнее. Но и ее я уже играл в разных проектах, вроде тоже нормально получается...

Кадр из сериала «Дылды» / 2019 год

— Какие человеческие качества, по-вашему, помогают смешить людей?

— Юмор прежде всего бывает заложен в самом сюжете. А так — это непосредственность, какое-то обаяние, умение посмеяться над собой, иронизировать в жизни, быть добрым.

— У вас в фильмографии много проектов, где вы работаете с одними и теми же людьми. Вам важно поддерживать длительные хорошие отношения с коллегами?

— Конечно. Если человек, с которым я работаю, талантливый, творческий, это всегда приятно. К тому же играть с тем, кто тебе знаком, гораздо легче. Тогда вы открываете все новые и новые грани друг в друге. Я с удовольствием работаю со знакомыми мне талантливыми людьми и, конечно, рад узнавать новых.

— Говорят, всегда видно, талантлив человек или нет. По-вашему, как проявляется талант в людях?

— Это разве что экстрасенс способен закрыть глаза, провести рукой над головой и дать ответ — талантлив человек или нет. Шучу. Если же отвечать на ваш вопрос серьезно, то для меня прежде всего важен профессионализм человека. И здесь много составляющих. Если мы говорим о режиссерах, то это знание и ощущение целого, частностей, блестящее владение монтажом, умение формулировать мысли, искать нестандартный подход к ситуациям, выстраивать сцены, не ограничиваться крупным, общим, средним планами и «восьмерками» (один из традиционных правил съемки видео. — «ВМ»).

— А если говорить об актерах?

— По-моему, для актера прежде всего важна органика, на которую уже нанизывается множество нюансов. Как говорится, главное кроется в мелочах. Чем больше у артиста всяческих прибауточек, ухваточек, пригорков, ручейков и горочек, тем он талантливее и способнее.

— Вы как-то говорили, что ваш мастер в ГИТИСе, Леонид Хейфец, учил, что «количество перерастает в качество». Сейчас вы согласны с этим утверждением?

— Безусловно. Но при этом важно еще не терять ощущения правильных настроек в себе, потому что без этого можно скатиться, что случается со многими. Когда у тебя большое количество неправильного материала, оно так и остается неким общим местом, становится привычным. А вот если у человека есть стержень, амбиции, стремление к развитию, а еще техника и везение — опять-таки, многое должно сойтись — тогда, действительно, артист оказывается способен вырасти в большого профессионала.

Кадр из фильма «Бендер: Начало» / 2021 год

— Помимо съемок в кино, вы играете и в Театре Моссовета, верно?

— Да, но в последние пару лет я свожу свою театральную жизнь к минимуму. С театром у меня сейчас складываются непростые отношения. Он становится для меня чересчур энергозатратным, некомфортным. По моей просьбе отменили спектакль «Великолепный рогоносец» Нины Чусовой. У меня остались только две постановки Андрея Кончаловского по пьесам Чехова: «Дядя Ваня» и «Три сестры». Их мы играем, но ничего нового я пока не беру. Как-то так сложилось, что театр сейчас слишком много рождает во мне переживаний, и мне это не нравится.

В кино все совсем по-другому. Оно проще, открытей, сытней, амбициозней — как хотите. И театр сильно ему проигрывает в этом плане. Хотя, конечно, это не значит, что я заканчиваю свою театральную историю. Я обязательно буду к нему возвращаться, но, возможно, чуть позже. И это должно быть уже что-то совсем интересное.

— Как вам живется «по ту сторону кино», которую приоткрыли зрителю в недавнем сериале «В Бореньке чего-то нет», где вы сыграли роль Павла Деревянко?

— Сериал этот я еще не смотрел, но участвовал в нем с удовольствием, потому что меня позвал мой товарищ Максим Виторган, который исполнил там главную роль. А живется мне очень хорошо, прекрасно, все меня устраивает. И дай Бог, чтобы побольше людей ощущали такую же благодарность, такое же удовольствие от жизни получали, как я.

— Есть ли вокруг вас люди, чьему опыту вы доверяете?

— Конечно, есть — это мои друзья. Что же касается опыта, по-моему, самый главный опыт — личный. Лучше, глубже, интереснее и понятней, чем он, нет ничего. Ничто с ним не сравнится.

— У вас две дочери — Варвара и Александра. Являетесь ли вы для них авторитетом, человеком, чьему опыту можно доверять?

— Я очень на это надеюсь и делаю все, чтобы они мне доверяли. Я не хочу ограждать их от возможности получить собственный опыт. Но верю, что могу передать им много полезного, найти правильную интонацию, с помощью которой можно подсказать, направить, сделать так, чтобы после общения со мной им было легче жить.

— А чему вы хотели бы их научить?

— Для меня главное, чему я хотел бы научить дочерей, — это осознанность и свобода. Все свои настройки, то, что можно сформулировать подобным образом, я хотел бы передать девчонкам. Словом, учусь сам и хочу научить их технике жизни.

ДОСЬЕ

Павел Деревянко родился 2 июля 1976 года в Таганроге. После школы думал поступать в одно из профучилищ. Окончил ГИТИС, курс Леонида Хейфеца. Дебютировал в кино в фильме «Ехали два шофера». В его фильмографии около 115 работ, включая фильмы и сериалы: «Брестская крепость», «Кука», «Девять жизней Нестора Махно» и другие. Среди наград — «Золотой орел» за работу в сериале «Домашний арест», приз « Кинотавра» за лучшую мужскую роль в «Подельниках» и другие.