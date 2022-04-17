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Сезон активности клещей в этом году начался раньше: что важно знать

Марьяна Шевцова

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Общество
Что делать, если вас укусил клещ
Фото: Pixabay

Накануне медики сообщили, что в Московской области уже начался сезон клещей. Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы № 2 Наталья Прохорова рассказала «Вечерней Москве», как действовать, если вас укусил этот паразит.

Прежде всего, говорит медицинский специалист, нужно знать, что клещи передают больше 20 различных заболеваний. Именно поэтому они и опасны.

— Есть риск заразиться клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ), иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма), гранулоцитарным эрлихиозом, лихорадкой Западного Нила, — пояснила Прохорова.

Наибольшую опасность представляет клещевой энцефалит — тяжелейшее инфекционное заболевание, которое нередко приводит к смертельному исходу.

Если вас укусил клещ, то, по словам Натальи Прохоровой, в первую очередь нужно как можно быстрее аккуратно снять его, стараясь не оборвать хоботок.

— А затем обработать место укуса пятипроцентным йодом или 70-процентным спиртом. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обязательно обратитесь в ближайший травмопункт по месту жительства, — подчеркнула Наталья Прохорова.

Желательно снятого клеща сдать на анализ на клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз.

— Вакцинация против клещевого энцефалита — самый действенный способ защиты от опасных заболеваний, переносимых клещом, — отметила московский врач.

Прививку можно сделать совершенно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Вакцинация проводится круглогодично.

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