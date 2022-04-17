Никаких особняков и миллионов: какое имущество Жириновский оставил наследникам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля на 76-м году в столице после тяжелой болезни, не оставил завещание для своих наследников.

О любви Владимира Вольфовича к роскоши в 1990-х ходили легенды. В ту лихую эпоху лидер ЛДПР шокировал общественность декларациями со 122 квартирами и 227 автомобилями. Правда, в последние годы отчеты по имуществу Жириновского стали гораздо скромнее.

По информации СМИ, Владимир Вольфович владел тремя большими жилыми домами в Подмосковье, тремя квартирами, восемью дачами и десятью земельными участками. В 2018 году у лидера ЛДПР уже сократилось количество недвижимости, в список вошли четыре дома, гаражи и 800-метровый бассейн. Также на него были оформлены 19 счетов почти на 30 миллионов рублей, акции и ценные бумаги. Сам Жириновский говорил, что все имущество принадлежит партии.

— Все приобреталось лет 20 назад за очень дешево, — делился с журналистами Жириновский. — Дома строил предыдущий собственник, мы только кое-что достраивали. И все это для ЛДПР. Вот там мы проводили День физкультурника.

Там закрытый бассейн, открытый бассейн. Закрытая спортплощадка, открытая спортплощадка. И все это оформлялось на меня, да.

Дом, в котором политик проживал последние 20 лет, расположен на западе Москвы в элитном коттеджном поселке. Про этот объект недвижимости нужно сказать отдельно.

— Этот дом похож на высотный, но на крыше красуется башня. Площадь особняка составляет 1625 квадратных метров. По информации инсайдеров, оценивается он в 574 миллиона рублей, — отмечают в СМИ.

Однако в декларации за 2020 год никакого особняка нет. В собственности Жириновского была указана только квартира в Москве площадью 40 квадратных метров, помещение в 436 квадратных метров, которое лидеру ЛДПР было отдано в безвозмездное пользование. Из автомобилей числилась только LADA 2140 2014 года выпуска. Куда пропала многомиллиардная недвижимость (а общую стоимость оценивают в 2,7 миллиарда рублей) — непонятно.

— Известно, что Владимир Вольфович в официальном браке состоял всего один раз, и от этого брака у него есть сын Игорь Лебедев, — поделилась с «Вечеркой» юрист, эксперт по семейному праву Марина Михайленко. — Есть также двое внебрачных детей — Олег Эйдельштейн и Анастасия Петрова. По закону все трое являются наследниками первой очереди. Супруга Галина Лебедева в их число не входит — она жила с политиком без регистрации брака. При таком раскладе все дети имеют право на имущество Владимира Жириновского в равных долях.