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Генеральная уборка: Жители столицы поддержали традицию общегородского субботника несмотря на непогоду, колонка

Алексей Хорошилов

Общество
Генеральная уборка: Жители столицы поддержали традицию общегородского субботника несмотря на непогоду, колонка
Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева (слева) и помощник депутата Татьяна Семенова вышли на субботник в Екатерининском сквере, несмотря на пасмурную и холодную погоду / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 апреля власти города подвели итоги общегородского субботника. В нем приняли участие почти миллион человек: коммунальщики, студенты и просто неравнодушные люди.

Последние два года общегородские субботники, которые пережили настоящий ренессанс, не проводились по объективным причинам — из-за пандемии коронавируса. Засидевшиеся дома москвичи и рады были бы, схватив грабли и лопаты, выйти на улицы и задать жару скопившемуся за зиму мусору. Но врачи не разрешали — здоровье важнее.

В этом году, когда пандемия отступила, субботник состоялся, но подвела погода. Теплые солнечные дни, которые стояли всю неделю, снова сменили холод и дождь со снегом. Несмотря на это, общегородской субботник состоялся. Более того, в нем приняли участие свыше 980 тысяч человек: это и работники коммунальных служб, и студенты, и школьники, которые убирали территории своих образовательных учреждений, и просто неравнодушные к облику города жители.

Депутаты Мосгордумы традиционно собрались на Аллее московского парламентаризма и приступили к наведению порядка в Екатерининском сквере.

— Я не устаю повторять, что Москва — это город обычаев и традиций, — говорит председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. — Весенний субботник — это действительно хорошая, добрая московская традиция.

Алексей Шапошников подчеркнул, что субботним утром он успел объехать несколько районов, побывал в Северном и Южном Медведкове, в Свиблове и на ВДНХ — везде москвичи с граблями и лопатами принимали участие в наведении порядка в городе.

Депутат Мосгордумы Лариса Картавцева до Екатерининского сквера тоже успела поучаствовать в субботнике на территории парка «Ростокинский акведук».

— С самого утра в любимом СВАО на субботниках. Сегодня сотни москвичей вышли на улицу, чтобы помочь в уборке наших парков, скверов и дворов, — отметила депутат.

Конечно, погода внесла свои коррективы. Перечень работ на субботнике ограничился лишь теми, которым дождь и холод не помеха.

Коммунальщики ремонтировали различные металлоконструкции, водостоки и водосливы, поврежденные зимой. Простые москвичи очищали газоны от прошлогодней листвы и мусора.

Конечно, заниматься покраской во время дождя — не лучшее решение, зато для того, чтобы посадить дерево или кустарник, погода самая подходящая. Больше всего новой зелени за время субботника появилось в Северо-Восточном и Южном округах.

По итогам 2021 года у Москвы наивысший индекс качества городской среды в России. В Комплексе городского хозяйства столицы подчеркивают, что добиваться таких результатов во многом помогает именно эффективная совместная работа городских служб и москвичей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 800 деревьев и 5500 кустарников высадили в Москве во время субботника. Выполнено прогребание более 2,6 тысячи гектаров газонов, подготовлено 43 тысячи квадратных метров цветников, промыто более 5000 фасадов и цоколей домов, приведены в порядок 3,2 тысячи павильонов и остановок общественного транспорта. Общегородской субботник прошел на 19 знаковых объектах столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства:

— Вновь нам мешают обстоятельства. К сожалению, погода не позволила нам развернуться полностью, с размахом. Так, как мы планировали провести этот праздник труда. Тем не менее огромное спасибо всем москвичам, кто, несмотря на погоду, находился на праздничном трудовом фронте. С 1 по 30 апреля в Москве проходит месячник по благоустройству. Стоит задача — до конца апреля привести город в порядок. Примерно 60 процентов всех запланированных в рамках месячника работ на сегодня выполнены.

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